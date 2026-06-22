◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

巧みなインハイさばきも淡々とダイヤモンドを一周する姿も、泉口らしかった。ライナーは右翼席前列に消えた。「うまく反応できました」。１―０の４回２死。胸元に食い込むスライダーをバットに乗せた。４月８日の広島戦（マツダ）以来、７４日ぶりの４号ソロで好投していた井上を援護した。

４回裏の攻撃前にＷ杯・サッカー日本代表がチュニジアに４―０で勝利したとアナウンス。大歓声の６分後にアーチを描いた。「集中していて気がつきませんでした」と吉報を知ったのは試合後だったものの、余韻が残る東京Ｄのボルテージを最高潮に高めるアーチになった。

サムライブルーから刺激をもらったのは６日前。交流戦明けで休養日だった１５日は朝５時前に起床し、オランダ代表と２―２の激闘をライブ観戦した。「すごい試合でした。本田圭佑さんも本当に面白くて、朝から笑ってしまいました」。ＮＨＫで解説を務めた元日本代表ＭＦ本田圭佑氏の“ホンダ節”も、いち視聴者として楽しんだ。

他競技アスリートへ向くリスペクトの原点は大阪桐蔭時代。各部活で全国レベルのクラスメートに囲まれて過ごした。「みんなを応援しているうちにルールを覚えていろいろなスポーツが好きになりました」。サッカー部の応援に駆けつけ声をからしたことも。競技の枠を超えて高めあった青春時代があるからこそ、今がある。

２回は右前打、７回２死二塁では左中間へ適時二塁打を放ち、３安打２打点で今季３度目の猛打賞。６月の月間打率は３割２分６厘まで上昇した。試合には敗れたが橋上監督代行は「状態は少しずつ良くなってきていますので次のカードもさらに楽しみ。チーム、本人にとっても非常に大きい」と打線のキーマンの、さらなる上昇カーブに期待している。「最近は状態もいいなと思っている。数字で語られる世界なので、数字もしっかり上げていきたい」と勝負師の顔を崩さなかった背番号３５が、イケイケドンドンの連勝ロードへ先導する。（内田 拓希）

宮本 和知Ｐｏｉｎｔ 泉口の調子が、ここにきてようやく上がってきたね。チェンジアップを捉えた右前安打に、スライダーを右翼スタンドに届けた４回のホームランも素晴らしいが６回、外角のストレートをセンター左に運んだ二塁打がいい。甘い球だったとはいえ、それを見逃さないところに本来の調子が戻ってきたとわかる。彼のように暑い季節に状態が上がってくる選手こそ、長いシーズンを戦えるし、彼が打てば打線に厚みが出るよね。