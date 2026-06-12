◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

伊東が絵に描いたような3人目の動きで、中央をこじ開けた。後半24分、田中の縦パスを上田がフリック（ダイレクトで軽くボールに触れて軌道を変えるプレー）。背番号14がその浮き球に素早く反応し、スッと追走する相手DFの前に体を入れた。

「フリックが来るかなと思ったら来たので、うまく抜け出して決められて良かった」

練習通りの形で、GKとの1対1も冷静にダメ押しとなる3点目を右足で流し込んだ。歓喜の輪の中心で仲間たちから手荒い祝福を受けた。

伊東がネットを揺らせば日本は勝つ。W杯でも“神話”は継続だ。国際Aマッチで得点した試合の全勝記録は単独最多をさらに更新し、15戦まで伸ばした。これまで不敗神話を継続しながらも「でもW杯では決めてない…」と首を振ってきたが、ついに最も価値のある一撃を叩き込んだ。

集大成と位置付けて臨む大舞台で、ひそかにゴールを狙ってきた。初出場となった前回カタール大会は全4試合に出場も無得点に終わった。幕引きとなった16強のクロアチア戦直後は「実感が湧かなかった」と言う。もちろん「終わってから悔しさがどんどん出てきた」と後悔が残った。普段はひょうひょうとコメントを残すスピードスターが、今大会を前に発した言葉には強い覚悟がにじんでいた。

「30代のアタッカーは世界で見てもなかなかいないので、最後になる可能性は高い。前回（得点を）取れなかったという思いはあったので、今回、絶対取ってやると思っていた」

気付けば33歳となり、この日は両チームを通じて出場選手では最年長だった。「まずは1点取れたので、次もどんどん狙ってチームの勝利に貢献できるゴールを決められればいい」と伊東。日本に新たな景色を見せるために、“イナズマ純也”がさらなる“神話”を打ち立てる。

≪父の日に父感激「最高」≫伊東の父・利也さん（59）は、地元の神奈川県横須賀市で行われたパブリックビューイング（PV）で試合を見守った。「雰囲気的に（伊東が）点を取ると思っていた」といい、父の日に期待通りゴールを決めた息子に「最高ですね」と笑顔を見せた。初戦のオランダ戦は引き分け。現地観戦した利也さんは試合後に伊東と会場近くで会い「よくやった」とねぎらったという。1次リーグ最終戦に向けて「今まで通り、自分の思った通りやってくれたらいい」と期待を込めた。