開催：2026.6.22

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 2 - 1 [ジャイアンツ]

MLBの試合が22日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとジャイアンツが対戦した。

マーリンズの先発投手はライアン・グスト、対するジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブで試合は開始した。

2回裏、4番 カイル・ストワーズ 初球を打ってセンターへのホームランでマーリンズ得点 MIA 1-0 SF

3回表、3番 ケイシー・シュミット 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 MIA 1-1 SF

4回裏、5番 オット・ロペス 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 2-1 SF

試合は2対1でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのジョン・キングで、ここまで4勝1敗1S。負け投手はジャイアンツのローガン・ウェブで、ここまで4勝5敗0S。マーリンズのバカーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 05:00:22 更新