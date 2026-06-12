◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

一人一人とハイタッチを繰り返し、ねぎらうように言葉をかけた。左腕にはキャプテンマーク。オランダとの第1戦で出番がなかった板倉が主将として初めて出場し、勝利の瞬間をピッチで迎えた。

「難しいと言われていた2戦目。チーム一丸となって戦えた結果だと思う」。完封勝利は10年南アフリカ大会のカメルーン戦以来、実に4大会16試合ぶりだ。3バックのうち板倉と冨安が今大会初先発となったが、5月31日の親善試合アイスランド戦でも組んでいた伊藤を加えたトリオで危なげなかった。

「（完封は）前線の選手からのハードワークが一番だった。こういう試合をゼロで終われると次につながる」

過去1勝3分け3敗と鬼門だった第2戦にチームが一体感を高めて臨んだ結果。板倉自身も前半に相手ロングボールをカットして素早く前線にスルーパスを通し、上田のW杯初ゴールをアシストするなど攻守に貢献した。

所属するアヤックスでは1月下旬から長期離脱。現地では「背中の問題」とだけ伝えられて詳細は明かされなかったが、ヘルニアに苦しんでいた。日本協会はW杯を見据え手術を勧めたものの、アヤックスの方針で保存治療が決定。しかし、離脱は長引いて3月の英国遠征招集も見送られ、一時はW杯メンバー入りも危ぶまれた。クラブでは4月の復帰後も安定した出場機会を得ることはできなかったが、満を持した2戦目からの登場で2大会連続の夢舞台で雄姿を見せつけた。

現地入り後には遠藤航の離脱で急きょ、主将に指名された。ショックはあったが、新たな役割を受け入れ「このチームを勝たせられるようになりたい」と語ってきた中での先発起用に応えた。ファンの声援に「僕たちは優勝しか狙っていない。もっともっとみんなで盛り上がれるように頑張ります」と思いを新たにした新主将。さらに調子を上げていく。