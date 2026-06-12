◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

8大会連続出場の日本は20日（日本時間21日）、W杯1000試合目となった1次リーグ第2戦でチュニジアに4―0で完勝した。MF鎌田大地（29）が前半4分に左足で日本のW杯最速となる先制弾。オランダ戦に続く2戦連発で、日本のW杯1試合最多得点を呼び込んだ。過去1勝3分け3敗と鬼門だった第2戦を突破し、1勝1分けでF組3位以上が確定。決勝トーナメント進出に大きく前進した。1次リーグ最終戦は25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。

攻撃の軸を欠く非常事態で、森保監督のマジックがさく裂した。故障欠場したMF久保の穴はMF鎌田をボランチから1列上げて埋め中盤の底にはMF田中を起用。切り札的存在のMF伊東を先発で送り出した。最終ラインにはビルドアップ能力の高いDF冨安、板倉を配置。第1戦から先発4人を変更して記録ずくめの大勝を演出し「ターンオーバーすると決めつけず今日のベストを柔軟に選んだ」とうなずいた。

1戦目と違う役割を与えた選手が面白いように得点に絡んだ。開始4分の先制弾は冨安の縦パスでスイッチが入り、田中が左サイドに展開したパスを起点に最後は鎌田がゴール。前半31分の2点目は板倉が鋭い縦パスをFW上田に刺して生まれた。後半24分には田中の縦パスを起点に伊東が3点目。後半38分の4点目も伊東が佐野海に通したスルーパスが起点だった。

W杯通算3勝目はトルシエ、岡田武史両氏を抜く、日本代表監督最多となった。スペイン、ドイツを撃破した22年カタール大会に続き好采配が光るが「記録に興味はない」と素っ気ない。2試合を終えてフィールド選手はDF長友と、体調不良でベンチ外だったFW町野を除く21人を起用。第3戦以降を見据えてMF鈴木唯、DF鈴木淳、DF瀬古、FW後藤の4人をW杯デビューさせ「経験の浅い選手も多く、まだチームとして伸びしろはある」と強調した。

親日家の多いモンテレイで事前合宿を張った影響で、スタジアムはホームのような雰囲気に包まれた。「ハポン」コールも響く中、4ゴールを量産。得失点差を考えると、中4日のスウェーデン戦も大量得点が望ましいが、指揮官は「好きなだけ得点できるという考えではなく、しっかり締めて勝つことにこだわりたい」と足元を見つめた。F組1位通過なら決勝トーナメント1回戦で再びモンテレイに舞い戻る。「このスタジアムは最高。またモンテレイで試合できるかは神のみぞ知る」。余計な計算はせず、勝つことにフォーカスする。（木本 新也）