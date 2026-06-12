◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

ゴール裏に向かって背中を誇示した。背番号18がまばゆいフラッシュを浴びる。1―0の前半31分、FW上田がW杯初得点を決めた。敵陣でDF板倉の縦パスを受けると、じっくりと狙いを定める。ペナルティーエリア右角付近から右足一閃（いっせん）。DFの股下を通す強烈なミドルシュートを叩き込んだ。「今までのゴールとは、喜びも成果も背負っているものも違う」と感慨を込めた。

父・晃さんが社会人チームでプレーする姿に憧れ、サッカーを始めた。小学3年時に吉田ケ丘スポーツ少年団に入団。晃さんもコーチに就いた。当時監督を務めていた坂本豊司さんは証言する。「親父さんは他の子には優しかったけれど、我が子にだけは厳しかった。ハットトリックを目指してやれ、と」。休憩時間も練習後も、2人でシュート練習に明け暮れた。二人三脚で歩んだ小学生時代がストライカーの礎をつくった。

元ドイツ代表FWクリンスマンの大ファンだったことから、晃さんは同じ背番号18でプレー。そんな父に憧れる上田も、昨秋に番号変更を願い出た。「自分がW杯に出ることと同じくらい、18番を背負うことは僕にとって意味のあること。その上で結果を残せたのは凄くうれしい」。21番で臨んだ前回カタール大会の出場機会は、1次リーグ第2戦コスタリカ戦の45分間のみ。「何かを悔しがる権利もないような感覚」に陥った。先を見据えるタイプではないが、その時だけは4年後のリベンジを胸に刻んだ。

名実ともにエースになった。後半24分には絶妙なワンタッチパスでMF伊東の3点目をアシスト。同38分、MF佐野海のクロスを、滞空時間の長いヘディングで押し込んだ。まさにエア綺世。W杯で1試合2得点は日本人初。今季オランダ1部で得点王を獲得した決定力で、試合の最優秀選手に輝いた。

日本時間21日は父の日だった。4月に長女が生まれ、自身も父親になった。「一番の原動力は家族」。孝行息子は、誇らしげに言った。

《1ミリに泣きハット幻に》“逆1ミリ”により、追加点とはならなかったシーンがあった。1―0の前半10分、左CKからのこぼれ球を拾ったFW上田が強烈なシュート。ボールはラインを割ったように見えたが、相手GKがライン上でかき出す好セーブ。ゴールライン・テクノロジーでノーゴール判定となった。第1戦のオランダ戦では前回大会の「三笘の1ミリ」に続き、MF鎌田が頭で触り「鎌田の1ミリ」で得点となったがこの日は幻のゴールに終わった。