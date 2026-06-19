［論点 皇位継承］

皇族数の確保を巡り、女性皇族が結婚後も身分を保持する案は了とした。

その点を可能にする法改正はやらなければならない。

もう一つの案である旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案は、理解できず、こうした考えを与野党の全体会議でも主張してきた。この案を検討するのであれば、本来は「なぜ男系で継承しなければならないのか」という議論を先にやる必要がある。

今の女性皇族が皇室に残っていただけない場合は、例外的に養子を考えざるを得ない時があるかもしれない。しかし、安定的な皇位継承という大本の問題に手をつけず、枝葉のような養子案をいきなり持ち出せば、議論の目的がわからなくなってしまう。党としては今なお、この２案をもって「立法府の総意」とすることを受け入れるのは難しいという立場だ。

各党・会派がおおむね合意している女性皇族の身分保持だけ実現するのが、現時点の最大公約数ではないか。これまで長く国会の議論がまとまらなかったのは、それだけ難しい案件ということだ。

衆参両院の正副議長には、各党・会派の間にある対立の構造を時間をかけて融解させる役割が求められているのではないか。このまま進めれば、将来に禍根を残す可能性がある。

今回の議論の元になっている２０１７年成立の天皇陛下の退位を実現する特例法では、各党・会派のベクトルがそろっていたが、今回は状況が異なる。政府が提出する皇室典範改正案の審議には、十分な時間を取る必要がある。

改正案を提出し、審議をするというなら、９月頃まで会期を延長し、有識者などの参考人質疑や、主要都市での地方公聴会も行うべきだ。１年間の予算案を審議する際でさえ同じことをやっている。象徴天皇制の制度に手を加えるわけだから、数日程度の審議で済ませてしまおうという感覚でやったら、皇室の方々に合わせる顔がない。

高市首相や木原官房長官が一つひとつの質問に丁寧に答えるべきだ。５０年、１００年後の検証に堪える議論をしなければならない。政府は覚悟を持って法案を提出してもらいたい。

今回の法改正後、皇位継承に関する抜本的な議論をするべきだ。しかし、今の政権では議論の機運は高まらないと危惧している。平成の天皇陛下は、「象徴的行為」として被災地で苦しむ人々などと積極的に交わり、語りかけてこられた。天皇の「象徴」としての意味や役割とは何かを考えることが、議論の本質だろう。