政府は２０３０年までに空港での税関手続きを完全電子化する方針を固めた。

３０年に訪日外国人客を年間６０００万人に増やす目標の達成に向け、入国者の利便性を高める狙いがある。近く公表する「税関中長期構想２０３０」に盛り込む。

日本に入国（帰国も含む）する場合、「携帯品・別送品申告書」の提出が義務付けられている。スマートフォンなどから電子申告する仕組みはあるが、紙での申告が半数近くを占めており、待機列が発生する原因となっている。

政府は、完全電子化に向け、電子申告端末を大幅に拡充する。関税が発生する場合にキャッシュレスで納付する手続きも簡素化することで、立ち止まらずに入国できる「ウォークスルー」の実現を目指す。

中長期構想では、貨物の検査強化も掲げる。３０年代前半をめどに成田空港や関西国際空港などに「航空貨物検査センター」を設置し、現在は小口貨物の一部で実施しているＸ線検査を全ての小口貨物で行う。

２５年の輸入貨物許可件数は２億３０００万件と、１９年の５０００万件から５倍近くに急増しており、不審物などへの水際対策の強化が課題となっている。