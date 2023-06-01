チュニジアを4-0撃破

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後、森保一監督が見せた仕草がファンの注目を集めている。

日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試合最多となる4得点で大勝。今大会1勝目で、決勝トーナメント進出を視界にとらえた。

試合後、日本代表公式Xが公開したのは、ピッチ上で、森保一監督が両手でハートマークを作りながらはにかむ意外な姿だ。ハートマークの絵文字と共に公開した珍しいショットは、X上のファンの話題を集めている。

「森保さんは真面目なのに愛嬌ある」

「いつもキリッとした顔してるから、まさかあんなキュンとするポーズするとは思わんじゃん」

「このアクスタ下さい。買います」

「かわいくて草」

「森保監督ってこんなにお茶目なの？可愛い」

「これは、きゅんきゅんするやつ！」

「申し訳ないですが流石に可愛いです」

「ついにアイドルになったのか」

日本は25日（日本時間26日）、グループF最終節でスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）