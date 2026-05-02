◆パ・リーグ オリックス３―５西武（２１日・京セラドーム大阪）

オリックス・杉沢に、うれしいメッセージが届いた。「おめでとう！」。５点を追う５回無死二塁、通算６９打席目で放ったプロ初本塁打。昨季まで在籍した福田周平さんからだった。

初球を空振りし、体が前に突っ込んでいることを実感。瞬間的に思い出した。昨年は１４試合の出場に終わり、ファームが主戦場。必死にバットを振った毎日で、福田さんから教わった言葉があった。「回転、回転、歩幅！」。２球目は同じ直球。意識を変え、右足を垂直気味に踏み込んだ。「周平さんが頭の中に降りてきた。周平さんのおかげです」。スムーズかつ、力強いスイングで右中間席へ。記念球も戻ってきた。

岸田監督と同じ東北福祉大からプロ入り４年目。自主トレでは、同じ左打者の栗原（ソフトバンク）や坂倉（広島）に師事してきた。直接の面識はなかったが、関係を取り持ってくれたのが西川。「ちゃんと野球のことを考えている」と、ひたむきさが伝わったからだ。まだ２９打席と少ないが、打率４割１分７厘のハイパフォーマンス。首位・西武と今季最大の６・５ゲーム差に広がっても、若い才能が縮めてくれる。（長田 亨）