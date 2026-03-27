オリックス大好きマルチタレントのメイ・イズモト（５４）が、ひと足遅く？セ・パ交流戦を振り返った。行動派のメイは、５月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）と６月２日の巨人戦（東京Ｄ）を現地観戦。戦績は１勝１敗だったが、首位・西武追撃のキーマンに九里亜蓮投手（３４）を「勝手に」指名した。

オリックスとスポーツ報知推しの皆さま、３月以来の応援コラム「オリに一生懸メイ」です。京セラドームに負けない熱を感じてきました！ 交流戦です。横浜スタジアムで名物の唐揚げ「ベイカラ」をいただき、東京ドームではジャイアンツの歴史を味わいました。２試合とも先発は九里投手。意地でもマウンドを降りない執念が伝わりました。

打者一人一人としっかり向き合い、全力で勝負する姿。気迫を前面に出すだけでなく、死球をぶつけてしまった時の対応も紳士ですね。エースの宮城投手、山下投手は来年に向けて充電中。九里投手には大黒柱の雰囲気が十分にありますし、曽谷投手と両輪でライオンズやホークス打線を封じ込めてほしいものです。

実は先日、大阪市内でバッタリと九里投手に遭遇しました。あいさつをさせていただくと「メイさん！」って…。あまりにもさわやかで、引き込まれそうになりました。「勝手にオリックス応援団長」を名乗らせていただいているメイから「勝手に」キーマンに指名させていただきます。

そして最後に、少しだけ告知をさせてください。ケーブルテレビ・ベイコムの「ふらんくくらぶＡ」。私の番組です。オリックスの応援を中心に、グルメや街ブラ系の企画を展開中です。放送は毎月の第一月曜日の２２時１５分からです。こちらにも力を入れていますので、ぜひご試聴ください！

（メイ・イズモト）

◆メイ・イズモト １９７２年５月３１日、大阪・堺市生まれ。５４歳。主に関西ローカルのテレビやラジオのパーソナリティーとして活躍し、俳優としてもドラマや映画に出演。熱狂的なオリックスファンでもあり、自身が出演する「ふらんくくらぶＡ」（ケーブルテレビ・ベイコム）では、オリックスに関連した企画を数多く取り上げている。芸名の「メイ」は５月生まれから。