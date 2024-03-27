◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

巨人が最下位の中日にまさかの逆転負けを喫し、２位に後退した。３点リードの８回、満を持して勝ちパターンの大勢投手（２６）がマウンドに上がったが、失策などが絡み自責０ながら４失点。９回にも１点を加えられ、交流戦明け最初のカードは１勝２敗の負け越しとなった。貯金を５に減らし、首位・阪神と１差となったが、泉口友汰内野手（２７）が４月８日以来となる３安打をマークするなど光明もあった。２３日からの広島２連戦（マツダ）で仕切り直す。

痛恨の敗戦となった。逃げ切り態勢に入っていた中で３―０の８回に４点を奪われ、逆転負け。セットアッパー・大勢は自責０ながら自己ワーストの４失点で、今季初黒星となった。ミスが絡んだ敗戦。橋上監督代行は「残念ですね。チームを勝たせることができなかったのは、最後締めくくりをしっかりできなかったこちらの反省。勝ち試合だったのにファンの方を含めて申し訳なかった」と責任を背負った。

魔の８回は、まず無死一塁から鵜飼のゴロが二遊間へ。４―６―３の併殺コースと思われたが、二塁・浦田がグラブではじくプロ初失策で一、三塁となった。その後１点を返されると、２死一、二塁では一塁・ダルベックが一塁線を警戒するポジショニングを取る中で、高橋周の打球は無情にも一、二塁間を抜ける適時打となった。２死満塁では代打・阿部に右前へ逆転の２点適時打を献上。川相ディフェンスチーフコーチは「お互いがカバーしきれなかった。ポジショニングとかいろいろあるけど、全部あと一歩」と唇をかんだ。

７回終了時に３点以上のリードから逆転負けとなったのは今季初。８回の攻撃前には「勝ちパターンでこういうケースって多くはない。もちろんやってるメンバーも多少なりともショックはあるでしょうから」（橋上監督代行）と切り替える意味で円陣を組んだが、再逆転とはいかなかった。

今季２６失策は広島に次ぐリーグ２番目の少なさ。昨季はリーグワーストの７８で、課題解消へ前進している事実はある。その中で前日２０日まで４試合連続１点差でもあったように、接戦が多い今季。だからこそミスをより減らし、勝利を重ねていきたい。橋上監督代行は「やはりしっかり守ることは今のチームの基本。もちろんミスしようと思って守っている選手はいませんから。ミスも付きものが野球」と選手をかばいつつ守備の重要性を口にした。

交流戦明け最初のカードで負け越し。２２日の移動日を挟み、２３日からは敵地マツダで広島２連戦を迎える。「それぞれミスに関しては反省をしながら少しずつゼロに近づけていく。それは練習をしながらやっていくのは、チーム全体でやること」と橋上監督代行。気を引き締め直して広島へ向かう。（田中 哲）