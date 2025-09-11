◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２阪神（２１日・横浜）

何が何でも投げきると決めていた。２―１の９回２死。阪神の先発・高橋遥人投手（３０）は蝦名を中飛に抑え、相棒の伏見と喜びを分かち合った。被安打５の１失点で両リーグ断トツ今季５度目の完投勝利（うち４完封）。開幕から無傷の９連勝は８５年の中田良弘以来、球団４１年ぶりの快挙だ。「いや、たまたまです。マジで。みんな守ってくれているので、みんなのおかげ」と仲間に感謝した。

最大のピンチは２―０の７回。安打と守備のミスなどで１点差に詰め寄られたが、なおも続く２死一塁で代打・ヒュンメルを空振り三振に斬り、リードを守った。９勝、防御率１・０６ともに１２球団トップ。「最後まで粘れて投げきれてうれしい」と頬を緩める左腕に、藤川監督は「もう高橋しか取れないゲーム。偉大な中田さんの名前が出てくることも一人の後輩としてうれしい」と賛辞を贈った。

独自の軌道で落ちるツーシームが快進撃を支える絶対的な球種。亜大時代に習得を始めたが、当時は「コントロールが悪くて」と投げる余裕がなかった。一番の使い手だった３学年先輩の山崎（ＤｅＮＡ）には「聞けるレベルじゃなかった」と弟子入りを断念。他の複数の先輩からヒントを得て独学で磨き、プロに入りフォームが安定して精度も向上。「一気に違う自分が見えた」と必殺球になった。

ヒーローインタビューで「本当にめちゃくちゃ力になっているし、みんなのおかげで投げられている。もっともっとチームに貢献できるように、みんなに喜んでもらえるように、自分のためにも投げたい」とファンに約束した無双左腕。交流戦で６勝１２敗と大苦戦したチームも、３連勝でセ・リーグ単独首位に浮上。日本中がサッカーＷ杯で盛り上がる中、一気にＶロードを突き進む気配が漂ってきた。（中野 雄太）