◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

中日・阿部が一振りで主役に躍り出た。８回、１点差まで追い上げ、なおも２死満塁。代打で打席に入ると、大勢の初球を捉えた。１５２キロ直球を右前へ。２点を呼び込む決勝の逆転打に「（大勢とは）今年３回、対戦があったけど、真っすぐが当たらなかった。前に飛んでくれてよかった」と安どした。

代打打率は３割８分９厘（１８打数７安打）をマーク。打席では勝負師の鋭い目つきも、自宅に帰れば柔和なパパの顔になる。この日は父の日。遠征中も毎日の連絡を欠かさない仲良し親子だが、「（感謝の連絡は）ない」と苦笑。それでも、家族が一番の原動力だ。「（父親が野球選手ってことを）分かってきてはいると思う。将来（プロで）やってたんだよってのが分かればいいかな」と目尻を下げた。

６カードぶりの勝ち越しで、敵地での勝ち越しは今季初めて。井上監督は「逆転したこの勝利が、いい形につながってほしい」。５位・広島まで３ゲーム差。チーム一丸で、セ・リーグ最下位からの脱却を図る。（森下 知玲）