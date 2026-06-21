◆パ・リーグ 日本ハム０―８ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）

ソフトバンク・前田悠が今季無傷の５連勝を飾った。抜群のテンポで、前回１３日の登板に続く自己最長の７回を５安打無四球の無失点。「母の日も勝てて、父の日も勝てて、いい親孝行はできているのかなと思います」と胸を張った。

大阪桐蔭から２３年のドラフト１位で入団した２０歳の左腕。昨季、プロ初勝利を挙げ、３年目は５月に１軍昇格を果たした。母の日の５月１０日のロッテ戦（みずほペイペイ）で１勝目を挙げると、約１か月先発ローテを守っている。

父・孝博さんは試合前に必ず「いつも通り頑張れ」とＬＩＮＥで激励のメッセージを送ってくれる。「僕はあんまり頻繁に（返事を）返すタイプじゃない」と素っ気ないが、「小学生のときはずっと教えてもらっていましたし、野球がうまくなったのは父親のおかげかなと思います」と、改めて感謝の思いを口にした。

「安心して見られました。確実に階段を上がっています」と小久保監督も９９球の投球内容を称賛した。それでも近い将来のエース候補は「７回はピンチ（無死二塁）になってしまったので、次からはピンチなく投げられるように頑張っていきたい」と反省。初完投、初完封を目指し、貪欲に腕を振っていく。（島尾 浩一郎）