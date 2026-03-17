◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―広島（２１日・神宮）

２点の援護があれば十分だった。広島・岡本は、６回１死二、三塁から犠飛で１点を返されたが、最少失点でしのいだ。「サッカー（日本代表）の方が点を取ってましたけど（笑）。『ロースコアのゲーム（プラン）でいく』と言ってた。それができて良かった」。チーム最多の６勝目を手に、再び規定投球回に到達して防御率２・２６でリーグ４位にランクインした。

日本代表戦のキックオフから約３０分後にマウンドに立った。すでに日本代表・鎌田が先制ゴールを決めていた。「知りませんでした…」と集中して臨んだマウンドで、６回を３安打６奪三振で１失点。昨年５月以来の同カード勝ち越し、さらに交流戦を挟んでリーグ戦の４カード連続勝ち越しに導いた。

父・昌孝さん（５７）に、父の日のプレゼントは「勝利」と伝えた約束も果たした。自身３連勝で日曜登板は６戦５勝（１敗）の“サンデー岡本”の活躍もあり、チームは６月の週末は６戦全勝だ。借金１２の５位と苦しい状況に変わりないが「このまま全部勝つ勢いで投げる」と頼もしい右腕が、逆襲への道を切り開いていく。（畑中 祐司）