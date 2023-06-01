『THE MUSIC DAY 2026』シャッフルメドレー実施決定 STARTO所属グループが参加【出演アーティスト一覧】
日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される。それに先立って、恒例目玉企画「シャッフルメドレー」の参加アーティストが22日、発表された。
【写真】りくりゅうも！『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト
「シャッフルメドレー」には、NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanが参加する。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超のアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
【写真】りくりゅうも！『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト
「シャッフルメドレー」には、NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanが参加する。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一