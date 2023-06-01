MATCH 38 グループH第2戦



2026年6月22日 1:00キックオフ（会場：アトランタスタジアム）



スペイン 4-0 サウジアラビア



初戦のカーボベルデ戦では圧倒的にボールを保持しながらも、相手GKを最後まで崩すことができずに終わったスペインと、格上のウルグアイ相手に勇敢な戦いを見せて勝ち点1をもぎ取ったサウジアラビアが激突した。



スペインは今季のラ・リーガでMVPに輝いたヤマルを今大会初のスタメンで起用。そのヤマルがスペインの攻撃を牽引するなかで、10分に試合が動く。バエナのパスに反応したオヤルサバルがボックス左からグラウンダーの速いクロスを供給。ファーサイドに走り込んだヤマルが押し込んで幸先よく先制に成功する。





サウジアラビアが5バックを採用したなかで、スペインは個の技術で圧倒。21分には左コーナーキックの流れからファーサイドのオルモがシュートを放つが枠には飛ばず。このボールにラポルテが頭で繋ぎ、最後は混戦のなかからオヤルサバルがゴールネットを揺らしてリードを手にした。さらに、攻撃の手を緩めないスペインは24分にもバイタルエリア右からポロが対空時間の長いボールを供給すると、ファーサイドのククレジャが折り返す。オルモを経由して最後はオヤルサバルが左足でこの試合2点目となるゴールを記録した。ケチャどば状態となったスペインは初戦とは異なり、らしさを取り戻し、オヤルサバルがハットトリックを予感させるシュートを放つなど、欧州王者の貫禄を見せつける。サウジアラビアに大きなチャンスを作らせることはなく、前半を終えた。得点を記録したヤマルとオヤルサバルがハーフタイムの交代でお役御免となったなかで、スペインは後半立ち上がりの49分にも左コーナーキックの流れからファーサイドのククレジャが左足強烈ボレー。タムバクティのオウンゴールを誘発して後半も幸先の良い入りに成功する。70分までに交代枠を全部使うなど、主力選手を休ませる余裕を見せるスペインはサウジアラビアが4バックに戦術変更したこともあり、前半ほどシュートに持ち込む場面は減ってしまう。後半アディショナルタイムにはポロのクロスからフェラン・トーレスがゴールネットを揺らしたが、オフサイドの判定となった。力の差を見せつけたスペインが今大会初勝利を収めた。一方のサウジアラビアは枠内シュート1本を放つのが限界で勝ち点を得ることはできなかった。［スコア］スペイン 4-0 サウジアラビア［得点者］スペインラミン・ヤマル（10）ミケル・オヤルサバル（21、24）ハッサン・タムバクティ（49）OG［ポゼッション］スペイン 59%サウジアラビア 33%中立 8%［シュート数］スペイン：21本サウジアラビア：3本［枠内シュート］スペイン：8本サウジアラビア：1本［イエローカード］サウジアラビアサレー・アルシェフリモハメド・カンノスペインフォーメーション：［4-1-2-3］監督：ルイス・デ・ラ・フェンテ・カスティーリョGKウナイ・シモン（アスレティック）DFペドロ・ポロ（トッテナム）アイメリック・ラポルテ（アスレティック）パウ・クバルシ（バルセロナ）マルク・ククレジャ（レアル・マドリード）MFアレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）ロドリ（マンチェスター・シティ）ペドリ（バルセロナ）ダニ・オルモ（バルセロナ）ラミン・ヤマル（バルセロナ）FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）交代出場46分 ラミン・ヤマル→ジェレミー・ピノ（クリスタル・パレス）46分 ミケル・オヤルサバル→フェラン・トーレス（バルセロナ）61分 ダニ・オルモ→ミケル・メリーノ（アーセナル）61分 アレックス・バエナ→ニコ・ウィリアムズ（アスレティック）70分 ペドリ→ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）サウジアラビア監督：ヨルゴス・ドニスモハメド・アルオワイス（アル・ウラー）アリ・ラジャミ（アル・ヒラル）アブドゥレラー・アルアムリ（アル・ナスル）ハッサン・タムバクティ（アル・ヒラル）サウド・アブドゥルハミド（ランス）モテブ・アルハルビ（アル・ヒラル）MFナセル・アルドサリ（アル・ヒラル）ムサブ・アルジュワイル（アル・カーディシーヤ）アブドゥラー・アルハイバリ（アル・ナスル）FWフィラス・アルブライカン（アル・アハリ）サレー・アルシェフリ（アル・イテハド）交代出場46分 ムサブ・アルジュワイル→アブドゥラー・アルハムダン（アル・ナスル）46分 アブドゥラー・アルハイバリ→アブドゥラー・アルハイバリ（アル・ナスル）60分 フィラス・アルブライカン→モハメド・アブ・アルシャマト（アル・カーディシーヤ）60分 アブドゥレラー・アルアムリリ→アラー・アルヘッジ（ネオム）90分 ナセル・アルドサリ→ハリド・アルガナム（アル・イテファク）