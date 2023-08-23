女子テニスのウィンブルドン選手権は日本時間２２日、４大大会シングルス２３勝を誇る元女王セリーナ・ウィリアムズ（４４）＝米国＝がシングルスに出場することを発表した。

同選手権の公式Ｘで「これは練習ではありません。

＠ｓｅｒｅｎａｗｉｌｌｉａｍｓが、＃Ｗｉｍｂｌｅｄｏｎの２０２６年女子シングルスにワイルドカードとして出場します」と投稿した。

ウィリアムズがウィンブルドンでプレーするのは２０２２年にワイルドカードで出場し、シングルス１回戦でハーモニー・タン（フランス）と対戦して以来４年ぶりとなる。３時間を超える大激闘の末、７‐５、１‐６、６‐７（７‐１０）で惜しくも敗れた。

ウィリアムズは今月９日からロンドンで開催されたＨＳＢＣ選手権の女子ダブルスにビクトリア・ムボコ（カナダ）とのペアで主催者推薦により出場し、約４年ぶりの現役復帰。１回戦で勝利を収めたが、翌１０日にエムボコがシングルス２回戦で膝を負傷し途中棄権したため、２回戦となるダブルス準々決勝を棄権していた。

テニス４大大会を２００２年全仏から０３年全豪まで４連勝し、全制覇したセリーナは１２年ロンドン五輪金メダルを加え、女子でドイツのシュテフィ・グラフ以来２人目の「生涯ゴールデンスラム」を達成した。ＷＴＡツアーは通算７３勝。１７年にオハニアン氏と結婚。同年９月に長女アレクシス・オリンピアちゃん、２３年８月に次女アディラ・リバーちゃんが誕生している。