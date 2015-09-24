◇女子ゴルフ ニチレイ・レディース最終日（2026年6月21日 千葉県袖ケ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72））

女子ゴルフのニチレイ・レディース最終日、プロ11年目の大出瑞月（28＝ノットグローバルホールディングス）が65で回り、通算13アンダーで並んだ3選手による史上最長タイの7ホールに及ぶプレーオフを戦ったが、ツアー初Vには手が届かなかった。イ・ミニョン（34＝韓国）が2年ぶりのツアー通算8勝目を挙げた。新人の吉崎マーナ（18＝加賀電子）はプレーオフの1ホール目で脱落した。

プレーオフ歴代最長の2時間6分に及ぶ死闘を演じた大出は「疲労？MAXです。今すぐ寝たいです。ミニョンさんはうまいのであまり悔しくなかったですね」と時折笑みを浮かべ振り返った。5打差の11位から出て自己ベストタイの65をマークし初めてプレーオフを戦ったが、7ホール目で力尽きた。

今季は4月から6試合連続で予選落ちするなどスランプに陥った。しかし数週間前に仲の良い鈴木愛からLINEで長文のアドバイスをもらい復調のきっかけをつかんだ。「プレーのマネジメントのことなどが詳しく書いてあって、それで練習方法を変えて良くなりました」。プロ11年目での初Vはならなかったが「この経験を無駄にしてはまずいなと思います。生きてるうちに優勝できたら」と前を向いた。