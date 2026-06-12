◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

初戦オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英（25）が、早ければ決勝トーナメント2回戦で復帰できる見通しであることが20日、分かった。

14日オランダ戦の後半途中に相手選手との接触で負傷交代。15日に現地の病院で精密検査を受けた。チームから離脱はせず、早期復帰を目指して個別調整を続けている。

関係者によると、順調に回復すれば8強入りを懸けた来月4〜7日の同2回戦でプレーできる見通しという。レアル・ソシエダードのスポーツディレクターを務めるエリック・ブレトス氏も「それほど深刻ではない。W杯期間中に再びプレーできる可能性は十分にある」と明かしていた。

久保はメキシコ・モンテレイで行われたチュニジア戦には同行せず、ベースキャンプ地の米ナッシュビルでリハビリに努めた。試合当日の20日午後も練習施設に姿を見せ、約3時間半滞在。メンバー外となった同戦後には自身のインスタグラムのストーリーズを更新。力こぶの絵文字を4つ添え、チームの勝利を伝えた。