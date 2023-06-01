「歴史上最大の惨事」「恥を知れ！」 日本に敗れたチュニジア国民は阿鼻叫喚…連盟に非難殺到
チュニジアを4-0撃破
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。日本が歓喜に沸く一方、チュニジアは悲嘆に暮れている。
日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試合最多となる4得点で大勝。決勝トーナメント進出を視界にとらえた。
チュニジアは1-5で敗れたスウェーデン戦に続く大敗で、1次リーグ敗退が決定。チュニジアサッカー協会公式インスタグラムが「フルタイム」とつづって結果を投稿すると、ファンから厳しい言葉が相次いだ。
「連盟は恥を知れ！！！」
「歴史上最大の惨事だ」
「監督をいくら代えても何も変わらないぞ」
「この屈辱に満足しているのか？」
「チュニジアのサッカーの歴史全体が破壊された」
「負けたことに怒っているのではない。諦めたように見えたことに怒っているのだ」
「君たちは国民を失望させてしまった」
日本は25日（日本時間26日）にスウェーデン、チュニジアは同日にオランダと戦う。
（THE ANSWER編集部）