◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。一方、敗れたチュニジアのDFアリ・アブディ（ニース）は海外メディアのインタビューに応じ、同国サッカー連盟への批判を口にした。

チュニジアは第1戦でスウェーデンに1―5と大敗。これを受け、同国連盟はサブリ・ラムシ監督の解任と、フランス人のエルベ・ルナール新監督の就任を発表した。ルナール監督のもと日本戦での白星を狙ったが、4失点で2連敗とし、1次リーグ敗退が決まった。

先発し、後半45分までプレーしたアブディは、試合後に「BeIN Sports」のインタビューに応じ、「チュニジアのサポーターの皆さんに謝罪します」とファンへの謝罪を口にした。

続けて、感情をあらわにしながら「W杯のわずか1カ月前に新しい監督を呼んで、急造チームを作った。それなのに、何年も前からこの大会のために準備をしてきたレベルの高い強豪国と戦おうなんて、そんなことは無理に決まっているでしょう」と、連盟の対応を批判した。

さらに、「今日戦った日本代表を見ろよ。彼らは2022年の親善試合の時とほとんど同じメンバーでW杯に臨んでいる。彼らは何年もかけてチームを構築している。それに比べて、俺たちは何だ？」と切り捨てた。

とうとう感情をこらえきれなくなったアブディは涙を流しながら「今回のために集まってくれた今のスタッフには申し訳ない。彼らだってこのような状態のチームに加わるという選択をするのは、決して簡単なことではなかったと思う」と、ルナール氏らへの感謝を語っていた。