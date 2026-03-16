デビュー２０周年の同期である音楽ユニット・ＦＵＮＫＹ ＭＯＮＫＥＹ ＢΛＢＹ’Ｓ、音楽ユニット・いきものがかりが２０、２１日の二日間、東京ガーデンシアターで、初の対バンライブ「〜あの日の約束ハタチまＳＨＯＷ！！〜」を行った。２０年前の四国の小さなライブハウスで出会い、約束を交わした両組の対バンが２０年越しに実現した。

二日目はいきものがかりが先攻を務め、吉岡聖恵が「ファンモンの同期のいきものがかりです」と名乗りを上げた。水野良樹は「長い付き合いだけど、対バンは初めて。２０年続けてきたからこその今日」と笑顔。「風が吹いている」「気まぐれロマンティック」といった代表曲を連発し、５０分一本勝負を「帰りたくなったよ」で締めた。

バトンを受け取った後攻のファンモンは、対バン実現にハイテンションだ。いきものがかりのラスト曲「帰りたくなったよ」を引き合いに、ファンキー加藤は「帰りたくなったか？帰りたくねえよ！夢のようなステージが続けば良い」と心境を吐露。いきものがかりのパフォーマンスから刺激を受け、こちらも「告白」「エール」「あとひとつ」といった名曲揃いのステージを繰り広げた。

各ステージ後に顔をそろえた二組は、両組の代表曲で同タイトルである「ありがとう」を交互に歌唱。対バンライブのために制作されたコラボ曲「奇跡じゃない」も披露し、レアな二夜に１万４０００人が熱狂した。ファンキー加藤は「いきものがかりから２０年間パワーをもらっていたけど、ライバルでもあった。負けたくない気持ちが原動力になった」と熱い思いをぶちまけ、今後も同期と走ることを誓った。