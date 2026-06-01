◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

日本が世界に誇る車いすテニス男子のレジェンドで、２３年１月に引退した国枝慎吾さん（ユニクロ）が２１日（日本時間２２日）、大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で先発出場する試合で始球式を務める。

この日の試合は「ＵＮＩＱＬＯ ＬｉｆｅＷｅａｒ Ｄａｙ ａｔ Ｄｏｄｇｅｒ Ｓｔａｄｉｕｍ」として開催され、来場者にはユニクロの限定Ｔシャツとクリアバッグが配布される。衣料品ブランドの最大手「ユニクロ」は今季からド軍とパートナーシップ契約を締結。ドジャースタジアムにスポンサーが付くのは開場から６４年の歴史で初めてだった。正式な球場名は変わっていないが、グラウンドが「ユニクロ・フィールド アット ドジャースタジアム」と命名された。センターには巨大なユニクロの看板が設置されるなど存在感を放っている。

自身が同社と契約を結んでいることから実現した今回の大役。国枝さんは自身２度目の始球式となる。使用するグラブには特別な思い入れがあるといい「これもユニクロの縁なんですけど、ちょうど引退した年にイチロー選手と対談、そしてキャッチボールをさせてもらった時に、イチローさんがプレゼントしてくれまして。そのグラブをつけて臨みたいと思います」とほほ笑んだ。