◆米大リーグ カブス―ブルージェイズ＝雨天中止＝（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が先発予定だった２１日（日本時間２２日）の本拠地・ブルージェイズ戦は悪天候のため中止になった。カブス・鈴木誠也外野手（３１）とブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）の直接対決３連戦の３戦目は、８月６日（同７日）に振り替えとなった。

今永とのメジャー初対決はお預けとなった。岡本が、父の日の試合ために準備していた水色のスパイク、グローブ、靴下は、お披露目する機会を失った。だが、岡本はグラウンドで今永と再会を喜び、鈴木とも談笑を楽しむなど、貴重な時間を過ごした。過酷なシーズンを戦う男たちは、試合のないフィールドで、束の間のリラックスタイムを楽しんだ。

ブルージェイズは遠征を終え、トロントへ。カブスはメッツ戦のため敵地・ニューヨークへ。それぞれの移動チャーター便出発までぽっかり空いた約２時間。岡本はフィールドで今永の練習上がりを待ち、２３年ＷＢＣ世界一を経験した２人が、ガッチリ握手を交わした。途中、今永が、前日の岡本のホームランを打つ姿を再現し、爆笑しあうシーンも。和気あいあいとした風景だった。

その後、鈴木もグランドに出てきた。岡本が、自分のバットをプレゼントすると、鈴木はすぐに素振りをし始め、少年のような笑顔になった。

予定外の時間は、新しい交流の機会でもあった。ブ軍の兄貴分であるスプリンガーが、岡本を呼び止め、カブスのブレグマンを紹介。ブレグマンは岡本の初戦の中飛に感銘を受けた様子で「センターの当たりもすごかったね！」と声を掛けられるなど、初対面を楽しんだ。両リーグを代表する三塁手の球宴候補が交流したのも、何かの縁かもしれない。

８月６日（同７日）に試合が入ったことで、７月３１日（同８月１日）から今季最長タイ１７連戦という日程となるが、中継ぎ陣の負担が重なっていたブ軍にとっては恵みの雨だ。雨脚強まる聖地リグレーフィールドに、中止がなければ実現することのなかった、貴重で和やかな時間が流れた。