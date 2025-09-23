大泉洋（53）が20、21の両日、横浜アリーナで単独公演を行った。芸能生活30周年記念リサイタルアリーナツアーの最終公演。歌としゃべりと笑いのらしさあふれる内容で、2日間で約2万4000人を魅了した。

1曲目は田原俊彦の「抱きしめてTONIGHT」。2番を歌い始めると大泉の体が宙に浮いた。故郷・北海道のひまわり畑のような黄色いペンライトが揺れる客席の上をフライングし、ステージから花道までを往復。驚きの演出に歓声と笑いが交じる観客に向けて、「つるされているんじゃなくて、フライング！堂本光一がやっているやつ！」と必死になって説明していた。

芸能生活30周年の節目で立った横浜アリーナ。「こんなに大きいところでできるわけがないと思っていた」という不安は、大歓声によって「本当に楽しい」と喜びに変わった。

8月発売予定のミニアルバム「感謝しかございません」の収録予定曲を中心に、北海道時代の曲やカバー曲などバラエティーに富んだ18曲を披露した。出世作となった北海道ローカルのバラエティー番組「水曜どうでしょう」の制作陣が手がけた幕あい映像とトークが、3時間超えの公演のうち1時間を占めるなど笑いも届けた。

公演タイトルは「リベンジ」。その名の通り、2年前の日本武道館公演で7回失敗した「ハナ〜僕とじいちゃんと」のピアノ弾き語りが目玉。悪夢を断ち切るように一発で成功させると、スタンディングオベーションで応える客席に向けて「リベンジができました！」と胸を張った。勢いそのままにアンコールでは中島みゆきの「糸」にも挑み、特訓の成果を発揮した。

最後は、ファンから人文字で「アイシテイルヨー」が贈られた。その光景に口角を上げ「またリサイタルやります！やみつきです」と歌手として再びの舞台を約束した。