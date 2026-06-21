キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

三重県には、温泉を楽しめる施設や観光拠点にしやすい立地など、車中泊旅にうれしいRVパークがそろっています。

今回は桑名・津・伊賀・鳥羽・多気・松阪エリアから、設備や過ごしやすさに注目した6カ所をピックアップしました。

三重で車中泊旅を計画している方に向けて、それぞれの魅力や使い勝手などをわかりやすく紹介します。

RVパークビーエル桑名

ビーエル桑名

ナガシマスパーランドやなばなの里、鈴鹿サーキット方面へのアクセスに便利な立地にある、東名阪桑名ICから約5分のホテル併設型RVパークです。

24時間利用可能な館内トイレ、無料電源、水道、無料Wi-Fiを備えており、男性用大浴場にはサウナもあります。

ホテル内食堂やコインランドリーも利用でき、車中泊をはじめ、観光・出張・中継泊などどんな用途にも使いやすい施設です。

RVパーク基本情報

名称：RVパークビーエル桑名

所在地：三重県桑名市額田317

TEL：0594-23-5593

料金：1泊1台（6m未満）2,000円～、（6m以上）4,000円～

チェックイン：16:00～20:00

チェックアウト：6:00～10:00

予約方法：WEB予約

定休日：年末年始

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：高さ無制限

利用可能台数：4台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（指定ゴミ袋500円）

電源：あり（100V/200V、施設利用料金に含む）

水道：あり（無料）

ペット連れ：不可

Wi-Fiの利用：あり（無料）

詳細はこちら▷ビーエル桑名

温泉と施設の詳細

ビーエル桑名

入浴施設：ビーエル桑名

入浴料金：400円

営業時間：17:00～20:00

タオルの有無：レンタルタオル50円、バスタオル150円

飲食・売店：お食事処あり（事前予約）

その他：コインランドリーあり、マッサージルームや宿泊施設あり

詳細はこちら▷ビーエル桑名

利用者の口コミ・おすすめポイント

・桑名ICから近く、ナガシマスパーランドやなばなの里観光の拠点にしやすい

・無料Wi-Fi、無料電源、水道、24時間トイレが揃うホテル併設型

・男性用大浴場とサウナがあり、ホテルの食堂も利用できる

RVパーク湯元榊原館

くるま旅クラブ

榊原温泉の老舗旅館「湯元榊原舘」に併設されたRVパークで、館内トイレ24時間利用、無料ゴミ処理、電源付きの使いやすい施設です。

最大の魅力は、加水・加温・循環・添加を行わない源泉100％掛け流しの温泉を施設内で楽しめることです。

売店やダイニングも利用でき、温泉滞在を中心にゆったり車中泊したい方向けのRVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク湯元榊原館

所在地：三重県津市榊原町5970

TEL：059-252-0206

料金：1泊1台3,000円（トレーラー含む）

チェックイン：15:00～22:00

チェックアウト：～10:00

予約方法：特になし

定休日：連休、正月、お盆、休館日は休み

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー

利用可能台数：3台

トイレ：あり（館内トイレ24時間利用可能）

ゴミ処理：可（指定ゴミ袋1枚目無料、2枚目以降500円）

電源：あり（施設利用料金に含む）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

湯元榊原舘

入浴施設：湯元榊原舘 湯の庄、榊原温泉

入浴料金：大人1,000円、子ども500円

営業時間：9:00～20:00（最終受付19:00）

効能：美肌効果、リュウマチ、皮膚病、婦人病など

定休日：不定休（施設に要確認）

飲食・売店：お食事処あり

その他：貸し切り露天風呂（別料金、50分3,300円要予約、時間要確認）

詳細はこちら▷湯元榊原舘

利用者の口コミ・おすすめポイント

・源泉100％掛け流しの榊原温泉を併設施設で楽しめる

・館内トイレ24時間利用可、ゴミ処理無料、電源付きで使い勝手がよい

・売店とダイニングがあり、温泉宿の設備を活用しやすい

RVパーク メナード青山リゾート

くるま旅クラブ

メナード青山リゾート内にあるRVパークで、標高のある静かな環境の中でリゾート滞在を楽しめる施設です。

区画はゆったりしており、車外でテーブルや椅子を広げることが可能で、サイドオーニングも利用できます。

利用料金には、施設内の霧生温泉「香楽の湯」の温泉入浴が含まれています。

通年営業で、自然の中でのんびり過ごしたい車中泊に向いています。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク メナード青山リゾート

所在地：三重県伊賀市霧生2356

TEL：0595-54-1326

料金：1泊1台1名3,500円（2名以上1名追加+1,500円、子ども+800円）

チェックイン：13:00～21:00

チェックアウト：8:00～11:00

予約方法：電話予約、WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅7.5m

利用可能台数：4台

トイレ：あり（屋外トイレ24時間利用可能）

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料）

水道：なし

ペット連れ：可（館内・店内は不可)

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

くるま旅クラブ

入浴施設：霧生温泉 香楽の湯

入浴料金：大人1,200円、小学生600円、未就学児無料

営業時間：10:00～16:00

定休日：年中無休

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労回復など

タオルの有無：脱衣所に備えつき

飲食・売店：レストランあり

その他：露天風呂、ミストサウナあり

詳細はこちら▷メナード青山リゾート

利用者の口コミ・おすすめポイント

・源泉かけ流しで濃度の濃い温泉につかり、リフレッシュ出来る

・区画が広く、車外での椅子・テーブル展開やサイドオーニング利用が可能

・高原リゾート内で静かに過ごしやすく、通年利用しやすい

RVパーク 鳥羽シーサイドホテル

くるま旅クラブ

鳥羽シーサイドホテルに併設されたRVパークで、鳥羽湾を望む立地とホテル設備を活用できるのが魅力です。

無料電源、水道、24時間トイレ、館内Wi-Fiに加え、コインランドリーも利用可能です。

貸切家族風呂「五島の湯」の案内があり、ホテル内では朝食・夕食の予約も可能。

伊勢志摩観光の拠点として使いやすい、宿泊施設併設型の車中泊スポットです。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク 鳥羽シーサイドホテル

所在地：三重県鳥羽市安楽島町1084

TEL：0599-25-8181

料金：1泊1台3,500円～

チェックイン：15:00～21:00

チェックアウト：7:00～10:00

予約方法：電話予約

定休日：不定休（年間12日間程度）

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ9.5m×幅4.5m×高さ無制限

利用可能台数：3台

トイレ：あり（施設内・屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（ゴミ処理料金500円（ゴミ袋1枚付き））

電源：あり（無料、100V/20A）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（館内入店不可）

Wi-Fiの利用：あり（無料、ホテル施設ロビーで使用可）

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

鳥羽シーサイドホテル

入浴施設：鳥羽シーサイドホテル

入浴料金：

・大浴場 通常2,000円が大人1,150円、子ども500円

・貸切露天風呂 3,300円（1室・60分）

営業時間：

・14:00～24:00、5:30～10:00

・貸切露天風呂15:00～23:00（最終受付21:00）

効能：筋肉痛、関節痛、冷え性、疲労回復など

飲食・売店：お食事処あり

その他：貸切家族風呂、コインランドリーあり、グラウンドゴルフ・ゴルフシミュレーター・卓球等の館内設備あり

詳細はこちら▷鳥羽シーサイドホテル

利用者の口コミ・おすすめポイント

・受付はホテルフロント対応ですが、パーク駐車場から距離があり傾斜もあり。必然的に温泉までも距離がある

・貸切家族風呂「五島の湯」から鳥羽湾の眺望を楽しめる

・伊勢志摩観光の拠点にしやすく、朝夕食もホテルで予約できる

RVパーク VISON

VISON

三重県多気町の商業リゾート「VISON」にあるRVパークです。

車中泊エリアに併設する本草湯のほか、物販店や飲食店など70店舗が集まる大型施設に併設しています。

フリー・オープン・プライベートの各サイトがあり、ダンプステーション、無料Wi-Fi、水道、さらにサイトによっては無料電源も完備。

伊勢神宮や熊野方面へのアクセス拠点として使いやすい施設です。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク VISON

所在地：三重県多気郡多気町ヴィソン672番1本草1

TEL：080-4442-7646

料金：

・フリーサイト3,500円～6,000円

・オープンサイト4,500円～7,000円

・プライベートサイト7,000円～12,000円

・チェックイン：14:00～23:00（セルフチェックイン）

・チェックアウト：～11:00（セルフチェックアウト）

予約方法：WEB予約

定休日：年中無休

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ3m×幅7m

利用可能台数：60台

トイレ：あり（屋外トイレ24時間利用可能）

ゴミ処理：可（45L指定ゴミ袋限定500円／枚）

電源：あり（無料、プライベートサイト・オープンサイト20A）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可、ドッグランあり

Wi-Fiの利用：あり（無料）

詳細はこちら▷VISON

温泉と施設の詳細

VISON

入浴施設：本草湯

入浴料金：

・【平日】大人（中学生以上）1,000円、子ども500円、3歳未満無料

・【土日祝】大人1,200円、子ども600円、3歳未満無料

営業時間：6:00～24:00

定休日：年中無休

飲食・売店：施設内に物販店や飲食店などあり

詳細はこちら▷本草湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・温浴施設、本草湯、飲食店、物販店がまとまった大型リゾート型RVパーク

・60台規模で、フリー・オープン・プライベートの各サイトを選べる

・ダンプステーション、無料Wi-Fi、水道、炊事場があり長めの滞在にも向く

RVパーク 道の駅「飯高駅」

くるま旅クラブ

道の駅「飯高駅」にあるRVパークで、三重県内で日帰り温泉を併設する道の駅として親しまれている施設です。

温泉、食事処、売店、ドッグランがあり、屋外・館内ともに24時間利用できるトイレや無料ゴミ処理、水道も利用できます。

WEB予約対応で、当日18時まで予約可能です。

温泉と道の駅機能を一体で使いたい車中泊に向いています。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク 道の駅「飯高駅」

所在地：三重県松阪市飯高町宮前177番地

TEL：0598-46-1111

料金：1泊1台2,500円

チェックイン：11:00～23:30

チェックアウト：～10:00

予約方法：WEB予約

定休日：6月・12月の第2水曜、12月31日、1月1日

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車・その他

駐車場サイズ：長さ7.4m×幅5.4m×高さ無制限

利用可能台数：5台

トイレ：あり（施設内・屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（15A/2口、コイン式電源装置200円/h）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可、ドッグランあり

Wi-Fiの利用：なし

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

飯高駅

入浴施設：香肌峡温泉 いいたかの湯

入浴料金：大人870円、65歳以上630円、子ども（4歳～小学生以下）490円、3歳以下無料

営業時間：受付10:00～20:00（20:45閉館）

効能：神経痛、五十肩、冷え性、糖尿病など

定休日：毎週水曜日（祝日の場合は営業、翌平日休）、12/31～1/1

飲食・売店：レストラン、売店あり

その他：焚火等は禁止、卓上コンロ調理は可、ドッグランは大型犬利用不可

詳細はこちら▷香肌峡温泉 いいたかの湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・温泉、食事、売店、ドッグランが揃う道の駅併設型で使いやすい

・館内外に24時間利用できるトイレがあり、無料ゴミ処理と水道も使える

・コンビニ・スーパー・飲食店が近隣にあるので、食事には困ることが無い

まとめ

温泉でゆっくり疲れを癒やしたいときや観光の拠点として便利に使いたいときなど、三重県には車中泊旅のわがままな願いを叶えてくれるRVパークが多数あります。

今回紹介した6カ所は、それぞれ立地や設備、過ごし方に個性があり、旅の目的に合わせて選べるのが魅力です。

移動の途中で立ち寄る一泊でも、目的地としてじっくり滞在する旅でも、RVパークを上手に活用すれば三重の旅はさらに快適になります。

次の車中泊旅では、ぜひお気に入りの一カ所を見つけて、三重ならではの旅を楽しんでみてください。

※料金や利用条件は、繁忙期・連休・曜日などにより変更される場合があります。

また、到着が遅くなりそうな場合は、温泉施設の最終受付時間を事前に必ずご確認ください。

最新情報は各RVパークの公式サイト・予約ページをご確認ください。

（2026年3月末時点の情報）