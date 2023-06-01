イラン

日本時間22日午前4時、イランとベルギーが激突する。開催国・米国との戦争やエース追放問題に揺れる中東の雄と、深刻な得点力不足からの復権を期す「赤い悪魔」。それぞれに大きな不安を抱える両国の特徴とキーマンを紹介する。

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大会出場こそかなったものの、いまだに不安を抱えるイラン代表。開催国である米国と戦争を繰り広げており、3月にトランプ大統領が「彼ら（イラン代表）の安全と生命が保証できない」と言ったのが発端だ。

その後もトランプ大統領は「イランの代わりにイタリアを出場させろ」などむちゃぶり。FIFAは屈しなかったが、イランのサッカー連盟は「ビザの発給や安全の確保」などを要求。火種がくすぶっていることは明らかだ。

もっとも、そのイラン代表自体が政治を理由に、エースを「追放」している。代表通算57ゴールのストライカーであるアズムンは現在、UAEのドバイFCでプレー。3月にドバイの首長と撮ったツーショット写真を自身のSNSに投稿したところ、UAEと戦争状態のイラン当局が激怒。「国への不忠、背信行為」と見なされ、W杯に呼ばないどころか、アズムンの財産没収まで検討しているという。サッカー界では中東の雄として知られるイランだが、エース追放の影響は無視できない。アズムンと二枚看板を張っていたFWタレミをどう生かすかが、重要になるだろう。

チームを率いるガレノイー監督は2023年、16年ぶりに復帰した62歳のベテラン。24年のアジア杯では日本と対戦し、三笘と南野を封じて勝利している。

混迷極まる世界情勢の中、“敵地”米国での本大会。実力以上に精神力も試されそうだ。

・過去最高 1次リーグ

・前回大会 1次リーグ

・予選成績 アジア3次予選A組1位 11勝1敗4分

■キーマン：メフディ・タレミ

代表通算57ゴールの決定力に加え、185センチの長身を生かした空中戦、精度の高いポストプレー、パスの正確性と判断力など、前線のCFに必要なものをすべて備えるチームの核。

とはいえ、長年代表チームでコンビを組んでいたアズムンが国への背信疑惑で追放され、同時期には自身も「所属するクラブを離れて、母国の軍隊に入隊を希望している」とのフェイクニュースを流された。周囲を取り巻く不穏な空気を、プレーで払拭できればいいのだが……。

ベルギー

赤い悪魔──。1930年に第1回大会が開催されたW杯よりさらに昔、20世紀初頭からそう呼ばれていた。2014年ブラジル大会でベスト8に進出すると、18年ロシア大会では自己最高の3位と躍進した。そんな悪魔たちが近年は勝てない。前回22年カタール大会では1次リーグ敗退。原因は得点力不足だ。カタールでは3試合で1得点。24年欧州選手権も4試合2得点だった。

そんな中、昨年1月にルディ・ガルシア監督が就任した。代表チームを率いるのは初だが、クラブ監督の経験は豊富。リールを率いた10-11シーズンでリーグとカップの2冠を達成して名を上げると、ローマ、マルセイユ、リヨンの強豪クラブを指揮した。

かつては4-3-3の攻撃的布陣を得意としていたが、近年はバランス型に寄せた4-2-3-1がメイン。初陣となったネーションズリーグでもリーグB降格を防ぎ、その後も負けなし。3月の米国との強化試合は5-2で圧倒した。

不安はFWルカクの状態。国内トップの代表通算89得点を誇る天才ストライカーだが、昨年夏に左足のハムストリングを故障。今季は長期離脱を経験した。治療を優先して、チームに無断で練習を欠席。一時はナポリと一触即発の事態となった。

本戦ではどこまでパフォーマンスを発揮できるか。赤い悪魔の命運は国内最強の点取り屋が握っている──。

・過去最高 3位

・前回大会 1次リーグ

・予選成績 欧州予選J組1位 5勝3分

■キーマン：ケビン・デ・ブライネ

「世界最高峰MF」デ・ブライネが突出しているのが、巧みなファーストタッチと空間察知能力。どんな体勢でも瞬時にフィールドの状況を理解し、正確無比なパスを繰り出す。トップ下の前線指揮官として、ゲームメークでは右に出る者がいない。代表通算36ゴールとシュート力も兼ね備えている。ネックは6月で35歳になる年齢。