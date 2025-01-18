「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩夏が、初のソロ写真集「ぺろり」（ＳＤＰ刊）を１０月８日に発売することが２２日、発表された。

１１日に３０歳の誕生日を迎え、人生の節目を記念したアニバーサリーの一冊。かねて食べることが大好きと公言しており、ファンからは「もぐもぐあーりん」と呼ばれているだけに、今作のテーマは「食」。思い入れのあるグルメにたどり着くまでの景色や記憶、人々との交流などを幸せそうな表情とともに収めている。

写真集の収録内容は、本人がプライベートでも通う「思い出の味パート」、家族や友人と旅行した思い出の地・北海道をめぐる「食旅パート」の２部構成。「串カツ田中」や「銀座コージーコーナーのシュークリーム」、「横浜中華街」など、愛してやまないスポットが登場する。また、今作ならではのスペシャル企画に加え、ロングインタビューなども収録される。１０月１０、１１日には発売記念イベントも開催予定。

【佐々木彩夏コメント全文】

３０歳の節目に初めての単独写真集を出版させていただくことになりました！ 今まで１８年間活動してきて、本当にファンの皆さんには成長を見守り続けていただいていると感じています。

そんな大切な節目だからこそ、等身大の姿と、私がリアルに好きな「食」や「旅」をいっぱい詰め込みました。

今回は、私のゆかりの地を撮影場所に選んでいるので、ロケ地にもきっとワクワクしてもらえると思います♡

この写真集を見ながらごはんを食べると、隣で一緒にごはんを食べたり旅行をしているような気分になれると思うので、ぜひやってみてくださいね！そして、皆さんのお気に入りの一枚を見つけてもらえたら嬉（うれ）しいです。