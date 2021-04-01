音楽ユニット「ＦＵＮＫＹ ＭＯＮＫＥＹ ＢΛＢＹ’Ｓ」と「いきものがかり」が２１日、東京・有明の東京ガーデンシアターでデビュー２０周年のツーマンライブを行った。

ともに２００６年デビューの“同期”の２組。デビューイヤーに四国のライブハウスで初対面してから良きライバル、そしてあこがれの存在としてともに刺激を与え合いながら前に進んできた。人気グループの競演とあって、会場はソールドアウト。２日間で１万４０００人が貴重なライブに詰めかけた。

この日の出演順は、２０日の初日とは逆で「いきものがかり」からスタート。ファンモン仕様に“お立ち台”が設置されたモニタースピーカーに足をかけ、ファンキー加藤さながらの前傾姿勢で登場した吉岡聖恵は「これ加藤さんがいつもやっているやつ！」と大はしゃぎ。水野良樹は「我々はモニターの上に乗っちゃいけないという教育を受けたんで」と笑わせた。

さらに水野は「代表勝ちましたね！」とサッカーＷ杯・チュニジア戦で快勝した森保ジャパンを祝福。この日は開幕宣言を２００６年のトリノ五輪金メダリスト・荒川静香が快諾してくれたことから「スポーツにスポーツが重なって、よどみのない気持ちで臨めている。この調子でファンモンに勝ちましょう！」と呼びかけ、初対面時にファンキー加藤が「衝撃を受けた」と公言する「コイスルオトメ」のオリジナルバージョンなどを披露した。

当時を振り返り吉岡は「あの時のパフォーマンスもＦＵＮＫＹ ＭＯＮＫＥＹ ＢＡＢＹＳはガツガツギラギラしてました。上に上がってやるんだという気持ちが伝わってきた」としみじみ。「昔を知っているグループと、今日これだけ熱いお客さんの前でツーマンライブができるのがうれしい」と話した。

いきものがかりからバトンを継いで登場したファンモンは「本当に俺『コイスルオトメ』聴いた瞬間に電流が流れたみたいにライブハウスの真ん中で動けなくなったんですよ」と回想。「同期デビュー組の中では、いきものがかりは一歩二歩先を行っていました。負けたくないなっていう思いを抱えたままやってきて、でもそれが前に進んでいく原動力になった」と力強く話した。

３人組から２人組になった共通点もある２組だが、苦楽を越えての２０周年。加藤は「こんな世の中で真っすぐに夢を歌えば笑われたりもしました。真っすぐ希望を歌えばバカにされたりもしました。お前らが歌ってることはきれい事だって何度も何度も言われてきました」と葛藤を明かし「きっと俺たちだけじゃ心が折れていたでしょう。でも隣にはいつも、いきものがかりがいた。同じような風を受けながら、それでも前へ前へ突き進んでいた。その姿に俺たちはずっと歌っていく勇気をもらっていました」と感謝した。

２組はそれぞれ「ありがとう」というタイトルのヒットソングがあるが、アンコールではこの２曲を順番に歌い継ぐ特別アレンジのバージョンも披露。２０周年を記念したコラボソング「奇跡じゃない」で締めくくった。４、５年前から今回の企画を温めてきたという加藤は「ここまで自分主導で動いたことはない。夢のような２日間でした。僕にはひとつ夢があります。１０年後にまたツーマンをやりましょう！」と再会を誓った。