俳優の大泉洋が２１日、神奈川・横浜アリーナで芸能生活３０周年を記念した全国ツアーのファイナル公演を迎えた。約３時間にわたって全１８曲を届け、集まった１万２０００人を魅了。自らの節目を盛大に飾った。

今回も大泉ワールド満載だった。冒頭、せり上がりに乗って姿を見せたと思えば、そのままワイヤに吊（つ）られて空中まで上昇。大きな歓声が響く中、客席を見下ろしながら田原俊彦の「抱きしめてＴＯＮＩＧＨＴ」を歌唱した。ＭＣでは度肝を抜いた演出に「最初から飛ぶと思わなかったでしょ？」と満足げ。かすかな笑い声を耳にすると「堂本光一くんがやってるやつです！。一体、何が面白くて笑ってるの！？ カッコイイじゃん！」と軽快なツッコミも浴びせた。

「あの空に立つ塔のように」「ふわり」などに加え、新曲７曲も披露。幾田りら、スキマスイッチ、ゆずから提供を受けた曲も一つひとつ丁寧に歌い上げ、歌手としての幅の広さも見せつけた。

２年前の屈辱も晴らした。２０２４年２月に開催した日本武道館公演では、「ハナ〜僕とじいちゃんと」のピアノ演奏で緊張からか７回も失敗を重ねてしまう惨事に。今回のツアーはタイトルに「リベンジ」と銘打ち、同曲のピアノ演奏が注目の的となっていた中、全７公演で見事に成功。年明けからピアノ練習に没頭していたといい「皆さんのおかげで全公演リベンジすることができました！」と胸をなで下ろした。

全てを出し尽くし、５月に地元・北海道からスタートしたツアーを無事に完走。一面に光り輝くペンライトの景色を前に「皆さんが来てくれて、皆さんがあっての私だなと思っています。本当にありがとう」と喜びをかみ締めていた。