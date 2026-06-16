強力攻撃陣爆発！ スペイン代表はキックオフから25分以内に3ゴール、W杯では同国史上初の記録に
スペイン代表が、現地時間21日に開催されたFIFAワールドカップ2026・グループH第2節のサウジアラビア代表戦で、同国史上初の記録を達成した。
EURO2024を制した欧州王者として今大会に参戦したスペイン代表は、優勝候補との呼び声も高かったものの、15日に行われた第1節のカーボベルデ代表戦は0−0のドローで終えていた。第2節のサウジアラビア代表戦は、今大会初の勝ち点「3」を目指すゲームとなったが、キックオフ直後からスペイン代表の強力攻撃陣が爆発した。
キックオフ直後の10分、スルーパスでペナルティエリア左のスペースを突いたFWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）の折り返しを、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）が押し込み、スペイン代表が先制。21分にはセットプレーの流れからオヤルサバルが追加点を奪うと、続く24分には、MFダニ・オルモ（バルセロナ）の頭での折り返しからオヤルサバルが自身2点目を記録し、3点をリードして前半45分間を終えた。
データサイト『Opta』によると、FIFAワールドカップの試合開始から25分以内での3ゴールは、スペイン代表にとって史上初の記録になったという。21世紀に入ってからは、ドイツ代表が2014年のブラジル大会・準決勝のブラジル代表戦で達成したのみ。21世紀のFIFAワールドカップにおいては、今回のスペイン代表が2チーム目となった。
EURO2024を制した欧州王者として今大会に参戦したスペイン代表は、優勝候補との呼び声も高かったものの、15日に行われた第1節のカーボベルデ代表戦は0−0のドローで終えていた。第2節のサウジアラビア代表戦は、今大会初の勝ち点「3」を目指すゲームとなったが、キックオフ直後からスペイン代表の強力攻撃陣が爆発した。
データサイト『Opta』によると、FIFAワールドカップの試合開始から25分以内での3ゴールは、スペイン代表にとって史上初の記録になったという。21世紀に入ってからは、ドイツ代表が2014年のブラジル大会・準決勝のブラジル代表戦で達成したのみ。21世紀のFIFAワールドカップにおいては、今回のスペイン代表が2チーム目となった。
【ゴール動画】スペイン代表、25分以内に怒涛の3ゴール
至高— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
オヤルサバルのスーパーなクロスから
最後は🇪🇸ヤマルが芸術的先制弾
🏆️#FIFAワールドカップ グループH
🆚スペイン×サウジアラビア
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代表の矜持— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
なんと直近代表8試合で9ゴール
オヤルサバル チャンスを逃さぬ左足👀
🏆️#FIFAワールドカップ グループH
🆚スペイン×サウジアラビア
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23分で2ゴール1アシスト— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
全得点に絡む大活躍
🇪🇸オヤルサバルの左足が冴えわたる
🏆️#FIFAワールドカップ グループH
🆚スペイン×サウジアラビア
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