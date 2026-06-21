「ロンシャン（LONGCHAMP）」が2026年秋冬コレクションの展示会で、ブランドを代表するナイロンバッグシリーズ「ル プリアージュ（LE PLIAGE）」のデザインコードを継承しながら、ボディにレザーを採用した新シリーズ「ル カデンス（LE CADENCE）」を発表した。

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ル プリアージュは、1993年に誕生した折りたたみ式のナイロンバッグシリーズ。軽量性や実用性を武器に人気を獲得し、現在ではロンシャンのアイコンバッグとして高い認知を獲得している。担当者によると、同シリーズはブランドのエントリーアイテムとして購入されるケースが多く、購入層は20〜30代が中心だという。

1948年にフランスでレザー製品ブランドとしてスタートしたロンシャンだが、ル プリアージュの人気を背景に、現在はナイロンバッグブランドとしてのイメージが定着しつつあるという。一方で、ブランドのルーツであるレザーアイテムの魅力を十分に訴求しきれていない点を課題視。現在レザーカテゴリーの強化を進めており、その一環として投入するのが今回発表したル カデンスだ。

ル カデンスは、ル プリアージュのシグネチャーであるフラップディテールを継承しながら、シルエットにはホーボーバッグ型を、素材にはシボ感のあるヴィオラカーフスキンを採用。カウハイドやラムスキンを使用する「ル プリアージュ エクストラ（Le Pliage Xtra）」と比べて上質なレザーを用いることで、プレミアム感を打ち出した。

担当者は、「ナイロン製品は機能性に優れる一方で、使用シーンが限られる場合もある。ル プリアージュの魅力を継承しながら、より幅広いシーンで使えるアイテムとしてル カデンスを提案していきたい」とコメント。ライフステージや用途に応じた選択肢を提案することで、顧客層の拡大を図る。