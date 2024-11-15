◆米大リーグ カブス―ブルージェイズ＝雨天中止＝（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が先発予定で、メジャー初の岡本和真内野手（２９）との直接対決に注目が集まった２１日（日本時間２２日）、本拠地・ブルージェイズ戦は、悪天候のため中止となった。

今永はスライド登板が決定。あす２２日（同２３日）の敵地・メッツ戦に先発し、千賀滉大投手（３３）と投げ合うことが決まった。中止となったこの日は、外野でキャッチボールを行い、メッツ戦へ最終調整。一塁側フェンスには、出発の飛行機まで時間があった岡本が見守っていたが、元セ・リーグ同士の３年ぶり対決は、シカゴの雨に立ち消えた。

「正直、キャンセルになるという想定はしていなかった。意地でもやるだろうとちょっと、思ったんですよ。 相手はア・リーグでまたやる機会がないかもしれないし」と、今永。ブルージェイズはすでに同じシカゴを本拠地にするホワイトソックス戦を消化しており、シカゴに来るチャンスがない状況だったが、８月６日（同７日）は両軍共に試合がなく、同日に振り返られることになった。

岡本との対戦がなくなったが、このスライドによってニューヨークに舞台を移して、今永ＶＳ千賀という日本人投手の投げ合いが実現する。

「岡本選手と対戦する可能性もあった中、明日にずれることによって、運よく千賀さんと投げられる。日本人の選手とアメリカの球場で投げられるのは、僕自身、何度やっても楽しいことですし、日本人として頑張らなければいけないというそういう気持ちにもなれるので、タイミングがいいと思います」。これまで７登板連続で白星がなく、５勝目を狙う今永は、気持ちを切り替えた。

「残念ではありますけど、移動時間もあるので、そこでしっかりメッツに切り替えていきたい。きょう投げた状態はすごくよかったので、このまま明日行けると思います」。ニューヨークへの移動は、メッツ打線の”予習”時間に当てるつもりだ。

８月６日、真夏のシカゴで行われるブルージェイズ戦の代替試合に、今永の登板日が重なるのかどうかは、神のみぞ知る。「（岡本は）昨日もホームランを打たれましたし、チームとしてすごく警戒している相手なので。次対戦する時は、昨日のホームランのイメージとか、その前のアプローチも色々研究して、対戦できたらなと思います」と左腕は、運命の巡り合わせに思いを馳せた。

今永は５月７日（同８日）の本拠地・レッズ戦で挙げた４勝目を最後に、直近７登板連続で白星からは見放され、試合前の時点で４勝６敗、防御率４・２６だが、直近２登板は好投。１０日（同１１日）の敵地・ロッキーズ戦は５回２安打無失点、１５日（同１６日）の本拠地・ロッキーズ戦は６回途中５安打１失点でいずれも勝利投手の権利を持って降板したが、白星が消える不運に見舞われた。

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）とはメジャー初対決。ＤｅＮＡ時代には、３本塁打を浴びるなど４８打数１３安打の打率２割７分１厘で、２３年以来の対戦となった。優勝した２３年ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の侍ジャパンの同僚とのメジャー初対決へは「バットにボールを乗せるのが上手いし、パワーもある。いかに弱い打球を打たせることが大事になる」と警戒しながら闘志を燃やしていた。