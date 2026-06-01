◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦 スペイン４―０サウジアラビア（２１日、アトランタ競技場）

４大会ぶりの優勝を目指すスペイン（ＦＩＦＡランク２位）とサウジアラビア（同６１位）が対戦。前半１０分に１８歳のＦＷヤマル（バルセロナ）のＷ杯初ゴールで先制すると、前半だけで３点を挙げるなど相手を圧倒し、今大会初勝利を挙げた。

Ｗ杯初先発となった“神童”ヤマルが２戦目にしてその実力を示した。前半１０分、左サイドからのＦＷオヤルサバルからのグラウンダーのクロスにファーサイドで反応。滑り込みながら利き足とは逆の右足で押し込んだ。記念すべき初ゴールに１８歳らしい笑顔を見せると、仲間と喜び合った。

名門・バルセロナの１０番を背負う若きウィンガーは、４月にクラブで左ももを負傷。状態が心配されたが、大会には間に合った。初戦のカボベルデ戦は後半途中から出場したが不発に終わると、チームも初出場の相手に対してシュート２７本を放つもゴールを奪えず、格下相手にまさかのスコアレスドロー。Ｗ杯デビュー戦は不満の残る結果となった。

それでもこの日はヤマルのゴールで先制すると、日本代表ＭＦ久保建英と同じＲソシエダード所属のオヤルサバルが前半２１分と２４分に立て続けにゴール。後半も立ち上がりにＤＦククレジャのシュートが相手のオウンゴールを誘い追加点を挙げるなど、危なげないゲーム運びを見せた。

Ｗ杯ではベスト１６で敗退した前回のカタール大会から４戦未勝利だった無敵艦隊。１８歳が口火を切ったゴールラッシュで今大会初勝利を挙げ、４大会ぶりの頂点へ勢いを増していく。

◆ラミン・ヤマル ２００７年７月１３日、スペインでモロッコ人の父と赤道ギニア出身の母の間に生まれた。バルセロナの下部組織で育ち１５歳９か月１６日でトップチームデビュー。２３年のジョージア代表戦で１６歳１か月２６日での同国最年少出場と得点記録を塗り替えた。２４年から背番号１０を背負う。好きなポケモンはジガルデ。１７８センチ、７６キロ。

◆スペイン（１３大会連続１７度目） ＦＩＦＡランク２位。Ｗ杯は２０１０年大会で初優勝。欧州選手権は４度優勝（１９６４、０８、１２、２４年）。２２年１２月からルイス・デ・ラフエンテ監督（６４）が指揮。主な選手はＭＦロドリ（マンチェスターＣ）、ＦＷヤマル（バルセロナ）。首都マドリード。人口４８００万人。