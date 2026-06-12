◇W杯北中米大会1次リーグH組 サウジアラビア0―4スペイン（2026年6月21日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグH組第2戦は21日（日本時間22日）に行われ、サウジアラビア（FIFAランク59位）がスペイン（同3位）に0―4と惨敗。5バックが機能せず前半25分までに3失点するなど守備陣が崩壊。今大会初黒星を喫し、1分け1敗で勝ち点1のままとなった。

H組は第1戦を終え、勝ち点1に4チームが並ぶ混戦模様。ドロー発進のサウジアラビアはこの第2戦で国際Aマッチ過去3戦全敗の強豪スペインと激突した。

試合は開始10分で失点。FWヤマルに鮮やかな先制ゴールを許すと守備陣が崩壊。前半21、24分とFWオヤルサバルに立て続けにゴールを許し、0―3で後半へと折り返した。

後半4分にはゴール前でDFククレジャをフリーにしてしまい、強烈なシュートを浴びるとGKオワイスの弾いたボールが味方に当たってオウンゴール。その後も圧倒的にボールを支配され、反撃できないまま試合終了。

スペイン対策として準備した5バックが機能せず完敗。それでも決勝トーナメント進出の可能性を残し、1次リーグ最終戦となる第3戦では26日（日本時間27日）カボベルデと対戦する。