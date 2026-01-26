◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日は現地時間で「父の日」。２児のパパになったばかりの大谷には２試合連発となる１７号を狙う。

「父の日」の大谷といえば、エンゼルス時代の２１年に初ホームランを記録。２３年にも一発を放ち、ド軍移籍１年目の２４年には１試合２発の活躍を見せた。昨年も全て単打ながら３打数３安打と相性のいい日で、過去５年間の「父の日」は打率３割８分９厘、４本塁打、６打点と打ちまくってきただけに、今年も大きな期待がかかる。青を基調とした特別仕様の用具にも注目が集まる。

前日２０日（同２１日）の同戦で２試合ぶりに復帰した大谷は、０―３の９回先頭で迎えた第４打席だった。右腕キトレッジの９４・２マイル（約１５１・６キロ）シンカーを振り抜くと、今季最速タイとなる打球速度１１４・６マイル（約１８４・４キロ）、角度４０度、飛距離４１３フィート（約１２５・９メートル）でセンター右に着弾。出場２試合ぶりの１６号ソロとなり、球団も公式Ｘで「Ｓｈｏｈｅｉ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｄａｄ ｐｏｗｅｒ！（父親パワーさく裂！）」と伝えた。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開していた。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い、「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で復帰。前回は“パパ初アーチ”まで８試合を要したが、２人目の今回は初戦でいきなり自ら祝砲を放っていた。