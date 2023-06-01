18歳でこの輝き！ スペインの“神童”ヤマルがW杯初ゴール！ 折り返しに飛び込み、世界を沸かせる一発
スペイン代表は現地６月21日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（H組）第２節で、サウジアラビア代表とアトランタ・スタジアムで対戦した。
この一戦で大きな注目を集めたのが、今大会初先発を果たした18歳FWのラミネ・ヤマルだ。
立ち上がりから主導権を握ったスペインは、右ウイングに入ったヤマルを起点に攻勢を強める。鋭いドリブルでサイドを切り裂き、クロスでチャンスを演出。さらにカットインから果敢にシュートを放つなど、序盤から存在感を示した。
すると10分、その神童が結果を残す。左サイドを突破したミケル・オジャルサバルの折り返しに反応すると、ファーサイドへ走り込んだヤマルが右足でダイレクト。冷静にゴールへ流し込み、スペインに先制点をもたらした。
ヤマルにとって、これが記念すべきW杯初ゴール。世界最高峰の舞台でも物怖じしないプレーを披露したヤマルが、スペインを勢いづける一撃を叩き込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やはり別格！序盤から圧巻の存在感…スペインの至宝ヤマルがW杯初ゴール！
この一戦で大きな注目を集めたのが、今大会初先発を果たした18歳FWのラミネ・ヤマルだ。
立ち上がりから主導権を握ったスペインは、右ウイングに入ったヤマルを起点に攻勢を強める。鋭いドリブルでサイドを切り裂き、クロスでチャンスを演出。さらにカットインから果敢にシュートを放つなど、序盤から存在感を示した。
すると10分、その神童が結果を残す。左サイドを突破したミケル・オジャルサバルの折り返しに反応すると、ファーサイドへ走り込んだヤマルが右足でダイレクト。冷静にゴールへ流し込み、スペインに先制点をもたらした。
ヤマルにとって、これが記念すべきW杯初ゴール。世界最高峰の舞台でも物怖じしないプレーを披露したヤマルが、スペインを勢いづける一撃を叩き込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やはり別格！序盤から圧巻の存在感…スペインの至宝ヤマルがW杯初ゴール！