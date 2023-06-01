スペインの18歳FWヤマルがW杯初ゴールを挙げた。(C)Getty Images

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　スペイン代表は現地６月21日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（H組）第２節で、サウジアラビア代表とアトランタ・スタジアムで対戦した。

　この一戦で大きな注目を集めたのが、今大会初先発を果たした18歳FWのラミネ・ヤマルだ。

　立ち上がりから主導権を握ったスペインは、右ウイングに入ったヤマルを起点に攻勢を強める。鋭いドリブルでサイドを切り裂き、クロスでチャンスを演出。さらにカットインから果敢にシュートを放つなど、序盤から存在感を示した。
 
　すると10分、その神童が結果を残す。左サイドを突破したミケル・オジャルサバルの折り返しに反応すると、ファーサイドへ走り込んだヤマルが右足でダイレクト。冷静にゴールへ流し込み、スペインに先制点をもたらした。

　ヤマルにとって、これが記念すべきW杯初ゴール。世界最高峰の舞台でも物怖じしないプレーを披露したヤマルが、スペインを勢いづける一撃を叩き込んだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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