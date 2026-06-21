◇インターリーグ ドジャース2―3オリオールズ（2026年6月21日 ロサンゼルス）

ドジャース・大谷が、日本時間の「父の日」に一発を放った。父・徹さん（64）が「父の日」の活躍への喜びと、二刀流復活シーズンを戦う息子への思いを寄せた。（取材・構成＝柳原 直之）

いまさらお父さんではなくて“ジジ”なんだけどね（笑い）。やっぱり「父の日」にホームランを打ってくれると、うれしいですよね。僕自身はライブでは見ていなくて、監督をしている奥州リトルシニアチームの練習日だったので、スマートフォンで結果を見て本塁打を打ったんだなという程度しか分からなかったんです。家でゆっくりビデオを見ようかなと思っていますよ。

翔平が「父の日」によく打っているのは、たまたまで片付けてもらっていいですよ。でも、そういうデータがあるのであれば、うれしいですよね。僕もあまり気づいていなかったけど、凄いなと思いました。

今季はここまであまり打撃の調子が良くなかったみたいなんだけど、3年ぶりに開幕から二刀流をやっていることもあるのかなという気はしています。左膝の炎症があったり、右手中指の出血があったり、野球選手はみんな何かしら抱えながらプレーしていると思うんです。その中で調整しながらやっているんだと思います。

このままいけばドジャースは地区優勝はすると思いますが、ポストシーズンまでまだ長いです。ケガに気を付けてやってほしいし、離脱しないようにやってくれれば、それが一番です。シーズンを通してプレーできればいいなと思っています。翔平の第2子誕生に関しては、皆さまからたくさん祝福の声をいただいています。ありがとうございます。（奥州リトルシニアチーム監督）