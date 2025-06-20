◇インターリーグ ブルージェイズ8―6カブス（2026年6月21日 シカゴ）

値千金の一振りだった。ブルージェイズの岡本が8回に勝ち越しの16号3ランを放った。6試合ぶりとなる殊勲の一発に「しっかりと振り抜けた。ああいう場面で打てるのはうれしい」と破顔した。

この回に2点差を追い付いて5―5とし、さらに1死一、二塁。「併殺打を打つくらいならフライか三振か」と甘く入った速球を強振した。大飛球を左中間スタンドに運び、一塁を回って右手を突き上げた。「ブラディ（ゲレロ）が同点タイムリーを打って、僕はちょっと気楽な場面というか、思い切って振っていこうと。ああいう流れの中で自分も続けて良かった」と喜んだ。

自身と同じく巨人の4番打者として活躍し、海を渡った松井秀喜がヤンキース時代に記録したメジャー1年目の本塁打数に並んだ。「先に行った皆さんが活躍されてきたおかげで、道が広がっていま僕もプレーできている」と感謝。「また次の選手たちがいる。僕はまだまだだが、頑張りたい」と決意を新たにした。ジョン・シュナイダー監督は「選手たちは決して諦めない。素晴らしい試合だった」と粘りを称えた。