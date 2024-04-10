◇インターリーグ ドジャース2―3オリオールズ（2026年6月21日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が第2子誕生から一夜明けた20日（日本時間21日）、オリオールズ戦に「1番・DH」で出場。2試合ぶりにスタメン復帰し、9回に16号ソロを放った。試合は2―3で敗れたが、日本時間の「父の日」に、父親としての力を発揮した。

自らのバットで我が子に祝砲をあげた。第2子誕生の報告から一夜明け、戦線に復帰した大谷から驚愕（きょうがく）の一発が飛び出した。

0―3で迎えた9回。先頭で打席に立つと右腕・キトレッジの94・2マイル（約151・6キロ）のシンカーを捉えた。バックスクリーン右へと着弾した打球は自身の本塁打で今季最速タイの114・6マイル（約184・4キロ）、飛距離413フィート（約125・9メートル）。圧倒的な力から生まれた超速弾に球団公式SNSも「Dad Power（父の力）」とアップした。第1子が生まれた昨年4月に離脱した際は、一発が出たのは復帰後34打席目だったが、今回はわずか4打席しか要さなかった。

試合前には次回登板が予定されている24日（日本時間25日）のツインズ戦に向け、キャッチボールで調整。グラウンドに姿を現した際にはファンからひときわ大きな歓声が上がり、祝福を受けた。デーブ・ロバーツ監督も「彼と奥さんにお祝いを伝えました」。不安視される左膝の状態については「本人は“体の状態は凄く良い”と言っていた。（2日間の）休養日も彼にとって良かったようだ」と説明した。

2児の父になって迎えた初戦は、日本時間の「父の日」。エンゼルス時代の21、23年は米国時間と日本時間の両方、ド軍に移籍した24年は米国時間に本塁打を記録。昨季は日本時間の「父の日」に2本塁打など、めっぽう強い。試合後は着替えを済ませると早々に帰路に就いた。余韻に浸ることなく、次戦に照準を合わせた。（小林 伊織）