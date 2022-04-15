◇セ・リーグ 阪神2―1DeNA（2026年6月21日 横浜）

阪神・大山は人知れず苦しんでいた。「流れを止めてしまっている…」。この夜も初回2死一、三塁で直球を空振り三振。先制機を逃した。しかし再び好機で迎えた第2打席では見事に快音を放った。

「初回のチャンスでは凡退してしまったので、何とか得点につなげたいと思っていました。積極的に打ちにいけましたし、いい結果になって良かった」

迷いはなかった。3回2死一、二塁。第1打席ではバットが空を切った直球を狙い打った。先発・尾形が投じた同じ154キロの直球を捉えた一打は中前への先制打。今季、横浜スタジアムでは全4試合で安打を記録するなど12打数8安打だ。同一リーグの敵地では唯一の打率3割超え。好相性の敵地で今季4度目の3戦連続打点をたたき出して連勝へと突破口を開いた。

「それ（1打席目は直球への対応）ができなかった。2打席目に修正できたのは良かったと思います」

最後まで笑顔は見せなかったものの勝利の瞬間だけ安堵（あんど）の様子を浮かべた。交流戦最後の一戦となった17日の楽天戦でも本塁打を含む2安打3打点の活躍で連敗脱出に貢献。それでも充実感以上に、悔しさが勝っていた。2点優勢の4回1死二塁で空振り三振。この唯一の拙攻を忘れていなかった。

「楽天戦の時も、そうでしたし…。今年は（何度も自分の攻撃で）流れを止めてしまっている。（チームに）迷惑をかけてしまっている」

佐藤輝の47打点に次ぐリーグ2位の41打点を記録しながらも満足はしない。責任感の強さは人一倍。だからこそ歴代監督は皆、クリーンアップの一角を託した。2試合ぶり、今季3度目の勝利打点で通算100度の大台に到達。「（勝利打点は）一番こだわっているところ。（今後も）積み重ねていきたい」。頼れる5番は勝利に直結する殊勲打だけを追い求めて打席に入る。 （山本 浩之）