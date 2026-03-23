◇セ・リーグ 阪神2―1DeNA（2026年6月21日 横浜）

豪快な一打はなくても、縁の下の力持ちの躍動が猛虎の勝利につながっている。中野が連続安打を9試合へ伸ばした。

「何とか塁に出ようということだけ考えていた。（尾形の）球筋をチェックしながらというところを意識して打席に入れた。ファウルを打ちながら、粘り強くいけた」

初回、1死無走者。初対戦の尾形の155キロ内角直球に腕を畳んで一、二塁間を破った。この1本が得点につながることはなかったが、0―0で迎えた続く3回1死無走者では追い込まれてから際どいボールはファウルで逃げながら、9球目まで粘って四球を獲得。その後、2死一、二塁となり、5番・大山の適時打につながった。走者を置いてリーグ屈指のクリーンアップへ回し続ける黒子の地味な活躍が、打線の好循環を生んでいる。

この日もHランプをともし、今季の横浜スタジアムでは打率・462（13打数6安打）と相性がいい。プロ2年目の22年には人生初の1試合2発も放った地。今年も頼りになるハマスタ男が、猛虎の3連勝を呼び込んだ。

守備も健在だ。1点リードの8回2死無走者。佐野の一、二塁間を破りそうな打球を難なく捕球してアウトを奪った。好投を続けていた高橋を守備でも援護し、藤川監督が掲げる「守り勝つ野球」をプレーで体現した。

「守りがしっかりしていればこういう締まったゲームになる。誰がピッチャーでもタイガースのいいところは守り勝つ野球。しっかり守れた」。攻守で頼りになる背番号7がグラウンドで駆け回れば、猛虎はそう簡単に負けない。 （石崎 祥平）