チャン・ウォニョン就任記念♡Miu Miu Beautyが六本木ヒルズに期間限定登場

Miu Miu Beautyから、新フレグランス「Miutineオードパルファム」のローンチと、IVEのチャン・ウォニョンの日本・韓国アンバサダー就任を記念した期間限定POPUPイベントが開催されます♡会場は東京・六本木ヒルズ。ブランドを象徴するアズーロブルーの世界観に包まれながら、香りの体験やフォトスポットなど特別なコンテンツを楽しめる注目イベントです。

MiuMiuの世界観を体感できる空間

「Miu Miu Beauty’s POP UP in Roppongi Hills」では、新作フレグランス「Miutineオードパルファム」を中心に、MiuMiuらしい遊び心と洗練された美しさを表現した空間が広がります。

会場全体はブランドカラーであるアズーロブルーを基調にデザインされ、まるでMiuMiuの世界へ入り込んだような没入感を体験。

香りを実際に試せるほか、思わず写真を撮りたくなる特設フォトブースも登場します。

クラランス「目もと用美容液」新発売！現代女性の目もと悩みに寄り添う注目作

チャン・ウォニョンが体現する新しい美しさ

今回のイベントの大きな話題となっているのが、IVEのチャン・ウォニョンのアンバサダー就任です。

世界的な人気を誇るK-POPアーティストとして活躍する彼女は、ファッションやビューティーシーンでも圧倒的な存在感を放っています。

洗練されたエレガンスと自由な個性を兼ね備えたスタイルは、MiuMiuが掲げる美学と見事にリンク。

クラシックな上品さと遊び心を両立する姿勢が、ブランドの新たな魅力をより鮮やかに発信していきます。

イベント詳細をチェック

イベント名：Miu Miu Beauty’s POP UP in Roppongi Hills

開催期間：2026年7月1日（水）～7月12日（日）

営業時間：11:00～20:00 ※7月2日（木）のみ11:00～15:00

会場：六本木ヒルズヒルズカフェ2F

住所：〒106-0032東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズヒルサイド2F

入場料：無料（予定）

この夏だけの特別な体験を♡

新フレグランスの魅力に触れながら、Miu Miu Beautyの世界観を存分に楽しめる今回のPOPUPイベント。

チャン・ウォニョンのアンバサダー就任という記念すべきタイミングだからこそ実現した特別な空間は、ファッションやビューティー好きなら見逃せません♡

この夏は六本木ヒルズで、香りと感性を刺激する特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪