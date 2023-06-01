【今日の献立】2026年6月22日(月)「牛肉のチーズピカタ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉のチーズピカタ」 「ジャガイモとバジルのサラダ」 「パセリバターライス」 の全3品。
火を通したチーズやハーブの香りが食欲をそそります。
【主菜】牛肉のチーズピカタ
下味のしょうゆが隠し味。
調理時間：20分
カロリー：497Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜下味＞
酒 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
粉チーズ 大さじ2.5
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
小麦粉 適量 溶き卵 1個分
オリーブ油 大さじ2
グリーンアスパラ 4本 ケチャップ 適量
グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、皮がかたければピーラーでむき、長さ4等分に切る。
2. 焼き色がついたら弱火にして返し、フライパンの隙間にグリーンアスパラを並べる。火が通ったら器に盛り、ケチャップを添える。
【副菜】ジャガイモとバジルのサラダ
ジャガイモが温かいうちにドレッシングで和えることがポイントです。
調理時間：20分
カロリー：300Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
サヤインゲン 4本 プチトマト 4個
＜ドレッシング＞
砂糖 小さじ1/3
塩 適量 白ワインビネガー 大さじ2
EVオリーブ油 大さじ3
粒マスタード 小さじ1/2
バジル (生)4~6枚
2. ジャガイモとサヤインゲンを取り出し、ジャガイモは熱いうちにキッチンペーパーで包んで皮をむいてひとくち大に切る。
3. ジャガイモとサヤインゲンを＜ドレッシング＞で和えて器に盛り、プチトマトを添え、バジルを飾る。
【主食】パセリバターライス
洋食に合うご飯です。
調理時間：5分
カロリー：325Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜パセリバター＞
ドライパセリ 大さじ1/2
バター 10g
塩 少々
アーモンド (刻み)大さじ1~2
火を通したチーズやハーブの香りが食欲をそそります。
【主菜】牛肉のチーズピカタ
下味のしょうゆが隠し味。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：497Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）牛肉 (こま切れ)250g
＜下味＞
酒 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
粉チーズ 大さじ2.5
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
小麦粉 適量 溶き卵 1個分
オリーブ油 大さじ2
グリーンアスパラ 4本 ケチャップ 適量
【下準備】ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、牛肉をからめて汁気を吸わせ、4等分の小判形に形を整える。
©Eレシピ
グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、皮がかたければピーラーでむき、長さ4等分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 牛肉に小麦粉をまぶし、溶き卵をからめて3分置き、フライパンにオリーブ油を中火で熱し、並べる。
©Eレシピ
2. 焼き色がついたら弱火にして返し、フライパンの隙間にグリーンアスパラを並べる。火が通ったら器に盛り、ケチャップを添える。
©Eレシピ
【副菜】ジャガイモとバジルのサラダ
ジャガイモが温かいうちにドレッシングで和えることがポイントです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：300Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ジャガイモ (男爵)2~3個
サヤインゲン 4本 プチトマト 4個
＜ドレッシング＞
砂糖 小さじ1/3
塩 適量 白ワインビネガー 大さじ2
EVオリーブ油 大さじ3
粒マスタード 小さじ1/2
バジル (生)4~6枚
【下準備】サヤインゲンは両端を少し切り落とし、長さ4等分に切る。プチトマトは横半分に切る。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 蒸し器をセットし、ジャガイモを皮ごと入れて蒸し始める。竹串がスッと通る位まで柔らかくなったらサヤインゲンを加えて蒸す。
©Eレシピ
2. ジャガイモとサヤインゲンを取り出し、ジャガイモは熱いうちにキッチンペーパーで包んで皮をむいてひとくち大に切る。
©Eレシピ
3. ジャガイモとサヤインゲンを＜ドレッシング＞で和えて器に盛り、プチトマトを添え、バジルを飾る。
©Eレシピ
【主食】パセリバターライス
洋食に合うご飯です。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：325Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)2皿分
＜パセリバター＞
ドライパセリ 大さじ1/2
バター 10g
塩 少々
アーモンド (刻み)大さじ1~2
【作り方】1. 大きめの耐熱容器に＜パセリバター＞の材料を入れ、電子レンジで20秒加熱して溶かし、ご飯に混ぜる。器に盛り、アーモンドを散らす。
©Eレシピ