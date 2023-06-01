アメリカとイランは21日、戦闘終結に向けた覚書への署名後、初めての協議を、仲介国を交え、スイスで開催しました。

戦闘終結に向けた覚書への署名後、最終合意を目指す初めての協議は、スイスで21日に行われました。

アメリカはバンス副大統領、イランはアラグチ外相らが出席し、仲介国のパキスタンとカタールも参加しました。

アメリカ・バンス副大統領

「私たちがここで成し遂げようとしているのは極めて単純なことだ。外交を通じて協力し合い、中東を変革することだ」

冒頭、バンス氏はこう述べた上で、「イランが中東地域の不安定化の要因だったが、協力して平和と繁栄を促進する未来を見据えていく」と強調しました。

こうした中、トランプ大統領は21日、SNSで、イランに対し、レバノンの親イラン組織「ヒズボラ」によるイスラエルへの攻撃を止めさせるよう求め、「そうしなければ、イランに前回よりもさらに強烈な打撃を加える」とけん制しました。

一方、イランはレバノンでの停戦違反を訴え、ホルムズ海峡の再封鎖を主張していて、レバノン情勢が今後の協議に強い影響を及ぼすとみられます。