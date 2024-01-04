Ｊ１清水エスパルスのＦＷ郡司璃来（２０）が、Ｊ３レノファ山口に期限付き移籍することが２１日、分かった。近日中にもクラブから正式発表される。

郡司はドリブルと得点力を武器にする高卒３年目のストライカー。出身地である千葉の名門・市船橋高で背番号１０を背負い、３年時の全国高校サッカー選手権大会では、高川学園（山口）戦のハットトリックを含む５得点を挙げて得点王に輝いた。２０２４年に当時Ｊ２だった清水入り。１年目はリーグ７試合に出場した。６月１３日の天皇杯２回戦・三菱重工長崎戦では、プロ初ゴールを含む４得点をマークし、大器の片りんを見せていた。

Ｊ１に昇格後の２５年はリーグ戦出場は１試合のみだったが、途中出場したＣ大阪戦でＪ１初ゴールを記録していた。しかし、ＦＷ呉世勲（２７）、ＦＷ北川航也（２９）らチーム内のアタッカー陣の壁を崩すには至らず。今季は明治安田Ｊ１百年構想リーグ１試合、３分間の出場にとどまっていた。また２０２６―２７シーズンに向けて、広島の元日本代表ＦＷジャーメイン良（３１）の獲得が発表されており、さらに競争が激化することが予想される中、移籍を決断した。

Ｕ―１７、Ｕ―１８日本代表にも選出されるなど高校年代では屈指の得点力を誇った２０歳のゴールゲッターが、出場機会を求めて山口で再スタートを切る。

◆郡司 璃来（ぐんじ・りく）２００５年８月３日、千葉県生まれ。２０歳。ＪＳＣ ＣＨＩＢＡから市船橋に進み、２年時から背番号１０。２１年にＵ―１６日本代表候補に選出され、２２年にＵ―１７、２３年はＵ―１８日本代表。同年１０月にＪ２清水加入内定が発表された。Ｊ１通算１試合１得点、Ｊ２通算７試合出場。１７６センチ、７２キロ。