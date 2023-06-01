めんつゆで鶏皮を煮るとうまみ爆発『鶏むねと野菜の簡単煮びたし』しゃきしゃき野菜で

味つけはめんつゆだけでOK！ 人気の節約食材・鶏むね肉を使った、ご飯がすすむ簡単おかず。

めんつゆに鶏皮を加えて煮出すことで、脂のうまみが広がります。つゆが熱いうちに具材に回しかけるれば、野菜のほどよい半生食感も楽しめますよ。

『鶏むねとシャキッと野菜のめんつゆびたし』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約300g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

にんじん……1/6本（約25g）

さやいんげん……5本

塩……少々

片栗粉……大さじ2

サラダ油……大さじ2

〈A〉

水……3/4カップ

めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ4

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

玉ねぎは縦に薄切りにし、にんじんは皮をむいて細切りにする。いんげんはへたを切り、斜めに4〜5等分に切る。鶏肉は皮と身に分け、皮は小さく切る。身は縦半分に切ってから、それぞれ4等分のそぎ切りにして塩をもみ込み、片栗粉を薄くまぶす。

（2）鶏肉を焼き、つゆをかける

フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉の身を並べ入れて両面を2分ずつ焼く。取り出してバットに広げ、玉ねぎ、にんじんをさっと混ぜてから広げ入れる。同じフライパンに鶏肉の皮と〈A〉を入れて中火にかけ、煮立ったらいんげんを加えて30秒ほど加熱して、すぐにバットの具材にまんべんなくかける。できたてを食べても、冷蔵庫で冷やして食べてもよい。

いんげんは断面が大きくなるように、できるだけ角度をつけて斜め切りにすると◎。鶏皮のうまみが溶け込んだつゆが具材によくからみ、味つけがめんつゆだけとは思えない味わいです。

今井 亮イマイ リョウ 料理家 中華料理をはじめ、家庭料理を得意とする料理家。老舗中華料理店で修行を積み、料理家などのアシスタントを経て独立。身近な食材でお店のような味を作れるレシピは幅広い年代から支持を得る。料理雑誌、書籍、テレビ、料理教室など幅広く活動中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）