【テニス速報】 バート ホムブルク・オープン 第1日 リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク vs エミリー ウェブリースミス / タマラ コーパッチ
バート ホムブルク・オープン
大会期間：2026年6月21日～2026年6月27日
開催地：ドイツ バート・ホンブルク
コート：芝
結果：[リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク] 1 - 2 [エミリー ウェブリースミス / タマラ コーパッチ]
バート ホムブルク・オープン第1日がドイツ バート・ホンブルクで行われ、女子ダブルス1回戦で、第4シードのリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクとエミリー ウェブリースミス / タマラ コーパッチが対戦した。
第1セットはリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが6-3で先取。第2セットはエミリー ウェブリースミス / タマラ コーパッチが7-5で奪い返すと、第3セットもエミリー ウェブリースミス / タマラ コーパッチが10-8で制し、エミリー ウェブリースミス / タマラ コーパッチがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-22 00:12:06 更新